Douglas volta a jogar pelo Grêmio depois de 500 dias

Depois de 503 dias, Douglas voltou. Nesta terça-feira (26), o meia foi a grande atração do jogo entre Grêmio e Chapecoense, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo, pela segunda rodada do Brasileiro de Aspirantes. Recuperado de duas cirurgias no joelho esquerdo, o camisa 10 se movimentou bem e ficou em campo até os 40 minutos do segundo tempo.

O Grêmio venceu por 3 a 0 e manteve 100% de aproveitamento no campeonato. Os gols foram marcados por Kaio, Luís Henrique e Alisson.

Douglas jogou como titular, capitão e mostrou desenvoltura. Com um bom ritmo, o meia sofreu a falta que originou o primeiro gol da partida. Além disso, distribuiu passes curtos, longos. Tentou lançamentos e também cobrou as bolas paradas.

"A sensação é maravilhosa. Depois de 500 dias sem poder jogar pude voltar e entrar em campo, fazer o que eu gosto, e é muito bom. Estou tentando desfrutar da melhor maneira possível. A molecada é um pouco ansiosa, nem sempre dá para acompanhar. Mas a gente vai junto", disse Douglas ao Esporte Interativo no intervalo. "Estou bem, estou 100%. Demos um volume bacana e o resultado está aí. Estou feliz", completou.

A última partida de Douglas havia sido em 5 de fevereiro de 2017, pelo Campeonato Gaúcho,, contra o Caxias. A primeira lesão no joelho esquerdo ocorreu durante treino em dividida com Tilica e a cirurgia foi realizada logo depois. Em outubro, o enxerto no ligamento rompeu e novo procedimento cirúrgico acabou sendo realizado.

O time B do Grêmio jogou reforçado por seis atletas do elenco principal. A equipe iniciou com Brenno; Felipe, Denilson, Derlan e Baiano; Kaio, Matheus Henrique, Alisson, Douglas e Pepê; Luís Henrique. Douglas foi sacado exatamente aos 40 minutos da etapa final.

A ideia do Grêmio é usar Douglas em mais testes ao longo do recesso. O time gaúcho deve enfrentar o Corinthians no dia 8 de julho, em São Paulo, além de realizar jogos-treino em Porto Alegre. Os adversários para as essas atividades no CT ainda não foram confirmados.

O time gaúcho volta a jogar oficialmente em 18 de julho, contra o Atlético-MG, na Arena. Em agosto, o Grêmio enfrenta Estudiantes pelas oitavas de final da Libertadores e Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil.