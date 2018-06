Série B - Pela 13ª rodada, no Alfredo Jaconi, o Juventude perdeu para o Vila Nova, de Goiás, por 1 a 0.

Série D - São José e Caxias já sabem quando jogarão pelas quartas de final. Melhor campanha entre todos os classificados, o Zequinha pega o Linense, com jogo de ida no próximo domingo, às 19h, em São Paulo. Já o Caxias, que ficou em segundo, encara o Treze. A primeira partida será domingo, em Campina Grande (PB), às 16h.

Flamengo - O clube anunciou ontem a contratação do colombiano Fernando Uribe. O atacante, que estava no Toluca, do México, assina por três temporadas.