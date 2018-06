Com a corda no pescoço, Argentina tenta evitar fiasco

Em crise depois do péssimo desempenho nos primeiros dois jogos no Grupo D, a Argentina precisará superar as rusgas para vencer a Nigéria, hoje, às 15h, em São Petersburgo, e tentar escapar do fiasco de ser eliminada ainda na primeira fase. E só vencer não basta: ainda vai precisar secar a Islândia, que vai a campo no mesmo horário encarar a Croácia, em Rostov. Uma eventual vitória dos islandeses complicaria a classificação do time de Lionel Messi, deixando tudo para a decisão pelo saldo de gols.

Pressionado, o técnico Jorge Sampaoli deixou claro que deve mexer, uma vez mais, no esquema tático. O objetivo, garante, é favorecer o futebol de Messi, de atuação apagada na Copa até aqui. "Esperamos que a bola chegue mais para ele amanhã (hoje)", afirmou.

Do lado nigeriano, um empate pode ser suficiente, mas a vitória é a única maneira segura de garantir a classificação. "Esperamos que seja a última partida de Messi. Por mais que gostemos dele como jogador, nossa opção é ganhar", disse o zagueiro Brian Idowu.

No outro jogo, a já classificada Croácia precisa apenas de um empate para garantir a vaga mais nobre no Grupo D. Estreantes em Copas, os islandeses terão que dar o máximo para obter a primeira vitória em Mundiais, única possibilidade de garantir vaga nas oitavas.