Marcos Paquetá resolve pendência na Índia e é novo técnico do Botafogo

Marcos Paquetá é o novo técnico do Botafogo. Com 59 anos, ele tinha acertado com o Pune City, da Índia, no início de junho, mas conseguiu a liberação e ficou livre no mercado para acertar com o Alvinegro. Antes, havia trabalhado na Líbia, Emirados Árabes e Qatar. No Brasil, a última aparição foi em 2004, pelo Avaí.

Assim que perdeu Alberto Valentim para um time da Arábia (ainda não revelado), o Botafogo tentou contratar Zé Ricardo. O treinador com passagens por Flamengo e Vasco, no entanto, preferiu não fechar com o terceiro time carioca na sequência. Sem poder contar com o plano A, o Botafogo, então, passou a explorar novas opções. Alguns nomes foram debatidos internamente, mas nenhum agradou em cheio. Casos de Guto Ferreira e Milton Cruz.

Eduardo Barroca, que trocou o sub-20 do Botafogo pelo Corinthians, era uma opção, mas situações contratuais dificultaram o acerto, e ele também foi descartado. Foi neste momento que Marcos Paquetá ganhou força. O Botafogo está muito otimista com a escolha, já que o profissional tem se atualizado com cursos e acumulado bons resultados no exterior nos últimos anos.

A demora no acerto se deu porque Marcos Paquetá havia acertado em junho sua ida para o Pune City, da Índia. Assim que conseguiu se liberar do compromisso, fechou com o Botafogo, que deverá oficializar o acordo nesta terça-feira.