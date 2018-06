Terceira rodada começa nesta segunda-feira e primeiros grupos serão definidos

No Grupo A, Uruguai e Rússia fazem confronto direto pela ponta

Embora não seja exatamente uma zebra, a verdade é que pouca gente projetava, antes do começo da Copa, que a Rússia terminasse como líder no Grupo A. Porém, as boas atuações e a chuva de gols contra Arábia Saudita e Egito deixaram os anfitriões muito perto da vaga mais nobre para as oitavas de final. Com saldo positivo de sete gols, basta aos russos um empate contra o Uruguai, às 11h desta segunda-feira, em Samara, para garantir a liderança nos critérios de desempate.

Os dois times já estão classificados para a próxima fase, uma vez que venceram seus dois compromissos até aqui. Aos uruguaios, porém, apenas a vitória serve para deixá-los na primeira colocação.

A Celeste terá o desfalque do zagueiro Giménez, autor do gol na partida de estreia, contra o Egito. Ele sofreu uma lesão na coxa, e não há prazo para que retorne aos gramados. A seleção russa, por sua vez, deve vir com o que tem de melhor, e confia na boa fase de Cheryshev, que saiu do banco de reservas na estreia para virar sensação do time, com três gols em dois jogos.

No outro confronto do grupo, Arábia Saudita e Egito dão adeus ao Mundial a partir das 11h, em Volgogrado. Os árabes tentam obter sua primeira vitória em Copas desde 1994, enquanto o craque egípcio Mohammed Salah busca, ao menos, despedir-se com uma boa atuação.