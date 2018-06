Grêmio - O amistoso com o Corinthians, que seria disputado no dia 8 de julho, foi cancelado. Até o fim da tarde de ontem, a direção gremista não tinha definido se vai procurar outro adversário ou manter os treinamentos até o retorno do Campeonato Brasileiro, dia 18, contra o Atlético-MG. A reapresentação do elenco é hoje.

Inter - Após o descanso na pausa da Copa, o plantel colorado retoma os treinos a partir de hoje, às 9h. A expectativa é que D'Alessandro e Zeca, dois jogadores que estavam fora do time em decorrência de lesões, estejam à disposição para a intertemporada.

Série B - Partidas de sábado, pela 12ª rodada: Coritiba 1x1 Figueirense, São Bento 0x1 Londrina, Fortaleza 1x2 Oeste, Boa Esporte 0x2 Vila Nova-GO, Sampaio Corrêa 2x3 Atlético-GO e CRB 1x1 Paysandu.

Série C - Ontem, pela 11ª rodada, teve Operário-PR 2x1 Ypiranga.

Série D - Os gaúchos fizeram bonito e seguem rumo às quartas de final. No sábado, o São José garantiu a vaga, ao superar o Tubarão, no Passo D'Areia, por 2 a 0. Ontem, quem se classificou foi o Caxias, ao superar o Uberlândia, no Centenário, por 2 a 1.

Divisão de acesso - O Pelotas sagrou-se campeão, ontem, ao bater o Aimoré, na Boca do Lobo, por 4 a 0. O jogo de ida tinha ficado em 1 a 1. Os dois estão classificados para o Gauchão no ano que vem.