Melo e Kubot salvam dois match points, vencem de virada e vão à final em Halle

O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot sofreram muito, mas venceram nesta sexta-feira (22) o croata Ivan Dodig e o norte-americano Rajeev Ram por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (5/7), 6/3 e 12/10, e garantiram classificação para a final de duplas do Torneio de Halle, na Alemanha.

Cabeças de chave número 1 desta disputa do ATP 500 realizado em quadras de grama, o brasileiro e o polonês chegaram a salvar dois match points na terceira parcial após ficarem em desvantagem de 9/7 e triunfarem apenas após 1h40min de confronto.

Essa foi, por sinal, a segunda vitória seguida de virada de Melo e Kubot, que tentam conquistar o título em Halle para ganhar confiança e embalo rumo a um sonhado bicampeonato de Wimbledon, Grand Slam do qual se sagraram campeões no ano passado e cuja próxima edição começa no dia 2 de julho, em Londres.

Na partida desta sexta, nenhuma das duas duplas conseguiu conquistar quebras de saque no primeiro set e a disputa foi ao tie-break, no qual Dodig e Ram foram um pouco melhores e venceram por 7/5.

Já no segundo set, o brasileiro e o polonês converteram um de quatro break points e confirmaram todos os seus serviços para fazer 6/3 e empatar o jogo. Em seguida, no match tie-break, eles se viram muito próximos da derrota quando os adversários abriram 9/7, mas conseguiram se salvar nestas duas bolas do jogo e buscaram a virada por 12/10.

Os próximos adversários de Melo e Dodig serão conhecidos apenas neste sábado, quando a dupla formada pelos irmãos alemães Alexander e Mischa Zverev enfrentará a parceria do austríaco Alexander Peya com o croata Nikola Mektic.

Na semana passada, Melo e Kubot foram eliminados nas semifinais do Torneio de Hertogenbosch, ATP 250 realizado na Holanda no qual abriram participação nesta temporada de grama. A parceria conquistou apenas um título em 2018, obtido ainda em janeiro, em Sydney, na Austrália.