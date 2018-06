Torcedores lotam Glênio Peres em Porto Alegre e vibram com vitória da Seleção

Largo Glênio Peres, no Centro de Porto Alegre, lotou com torcedores assistindo ao jogo em um telão MARCELO G. RIBEIRO/JC

Sofia Schuck

Cerca de mil porto-alegrenses, segundo a Brigada Militar, foram ao Largo Glênio Peres, em frente ao Mercado Público, para assistir ao jogo da Copa do Mundo do Brasil contra a Costa Rica, nesta manhã de sexta-feira (22). Um grande telão foi a atração para torcedores que chegaram logo cedo, antes mesmo do início do jogo, que começou às 9h. Ruas que costumam estar com grande movimento no entorno ficaram vazias. Até o Mercado Público, que lota às sextas-feiras, estava quase sem movimento, com funcionários das bancas parados em frente à TV nos próprios locais de trabalho.

Muitos conseguiram liberação do serviço ou trabalhavam ali perto e saíram para dar uma espiada. As torcedoras Camila Domingues, Graciele Araujo e Suzara Silva foram todas caracterizadas, com roupas da seleção e maquiagem personalizada. As três trabalhavam em uma farmácia próxima, na rua Marechal Floriano Peixoto e conseguiram um tempinho para assistir à partida. "Não dava para perder. Tivemos que nos revezar", contou Camila.

Após a estreia do Brasil com a Suíça ter sido marcada pelo empate, os brasileiros estavam confiantes e esperavam pela vitória da seleção. Em meio à ansiedade pelo gol, a expectativa se confirmou nos últimos minutos do segundo tempo: Philippe Coutinho marcou o primeiro aos 46 minutos e, seis minutos depois, Neymar garantiu o placar de 2x0, com um golaço. A animação voltou a todos que já estavam desesperançosos com o resultado.

Houve quem aproveitou o momento para vender produtos do Brasil, como foi o caso de Lucas Guimarães e William Felipe, que comercializam diariamente os produtos na rua dos Andradas, mas nesta sexta estavam especialmente no local. No entanto, segundo eles, as vendas foram muito baixas e deixaram a desejar. O que não parava de sair era o chope, vendido em um food truck.

Além disso, o comércio no entorno do Mercado Público também registrava movimentação, com bares, restaurantes e padarias exibindo o jogo da Copa. A Padaria Copacabana e o Bar e Café Panamericano do Mercado Público foram privilegiados, pois ficavam ao lado do telão e viram a área externa com mesinhas lotar com clientes. O gerente da Padaria Copacabana, Douglas Rios, diz que o movimento começou antes das 8h. No outro lado, o Chalé da Praça XV, um dos mais tradicionais restaurantes de Porto Alegre, oferecia um café da manhã especial, mas registrou baixa procura, pois a maioria dos torcedores optou por ficar de pé mesmo, em frente ao telão.