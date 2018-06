Brasil vence com dois gols no fim do jogo contra a Costa Rica

O Brasil lutou, lutou, atacou, atacou e acabou no final do jogo contra a Costa Rica conseguindo vencer com dois gols, que saíram após os 45 minutos do segundo tempo, com gol de Philippe Coutinho (aos 45min) e Neymar (aos 52min, já nos acréscimos).

O jogo foi dramático na Arena Zenit, em São Petersburgo, nesta sexta-feira (22), pois, mesmo atacando quase todo o tempo e mostrando superioridade sobre o adversário, o gol brasileiro não saía. O goleiro costa-riquenho Navas se colocava como um paredão. O nervosismo foi perceptível à medida que o jogo avançava para o desfecho. Com o empate no primeiro jogo contra a Suíça, o Brasil buscava o resultado positivo para não ter de ir para o desespero da vitória contra a Sérvia, na quarta-feira (27).

O jogo do Brasil começou nervoso, com a seleção adversária imprimindo mais ritmo de jogo e até atacando mais. Depois dos 20 minutos, a Seleção começou a indicar que seria superior. O primeiro lance de gol foi do Brasil nos primeiros minutos com Philippe Coutinho, que chutou de fora. Ele marcaria no fim para abrir o caminho para a vitória.

O time adversário imprimiu ritmo de ataque no primeiro tempo, mas no segundo não teve espaço, com ataques sucessivos da Seleção. O primeiro tempo teve o Brasil em diversos momentos de ataque, sem concluir. No segundo tempo, um dos momentos mais críticos do ataque com Neymar caindo dentro da grande área.

O árbitro holandês Bjorn Kuipers chegou a marcar a infração de Giancarlo González, que deu uma leve segurada no atacante, mas a anulou ao revisar o lance através do recurso do árbitro de vídeo, por considerar que o brasileiro simulou a falta.

Depois o Brasil se manteve forte no ataque, com os gols de Philippe Coutinho e Neymar que fecharam o jogo e fizeram a torcida vibrar na Rússia e no Brasil. Neymar terminou o jogo e caiu no choro.