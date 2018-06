Veja horários especiais de comércio e serviços durante o jogo do Brasil nesta sexta-feira

A manhã desta sexta-feira (22) será marcada pela segunda partida da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O Brasil entra em campo a partir das 9h contra a Costa Rica. Com isso, escolas, universidades, comércio e serviço deverão funcionar em horários especiais em Porto Alegre.

A Ufrgs já informou que o expediente na universidade terá horário excepcional durante os jogos, mas serviços considerados essenciais não serão interrompidos. Nesta sexta, os servidores começarão a trabalhar a partir das 14h.

Já as escolas municipais de Porto Alegre devem ter aulas normais, enquanto os alunos das escolas estaduais não terão aulas no turno da manhã. Entre as escolas particulares, cada uma pode organizar os próprios horários.

Conforme pesquisa do Sindilojas Porto Alegre, 55% dos lojistas devem manter as portas abertas enquanto o Brasil estiver jogando, 27,5% vão fechar e 17,5% ainda não sabem se abrirão ou não. A decisão de abrir ou não neste horário é opcional e feita por cada proprietário. Não existe obrigação legal para que os empresários liberem os colaboradores de suas funções nesses dias.

Já os bancos devem iniciar o atendimento ao público apenas na parte da tarde, das 13h às 17h. Na maioria dos shoppings, os estabelecimentos terão funcionamento opcional durante os jogos. As lojas podem abrir 30 minutos depois do fim da partida. Os supermercados devem funcionar normalmente, ficando a cargo de cada rede fazer horários especiais.

Também durante os jogos da seleção brasileira na Copa, a Assembleia Legislativa vai interromper as sessões 15 minutos antes da partida e retomar o trabalho 15 minutos depois do término. No Executivo estadual, o expediente começa às 12h e se estende até as 19h. Na Câmara Municipal de Porto Alegre, a ordem do dia deve ser transferida para o dia seguinte. Na administração municipal, o horário de serviço vai das 12h às 18h. Tanto o Paço Municipal quanto o Palácio Piratini garantem o funcionamento integral dos serviços básicos.