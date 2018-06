Saída de Arthur para o Barcelona pode ocorrer ainda nesta janela

Uma das principais revelações recentes do Grêmio está a poucos passos de dar adeus ao clube. Na quinta-feira, dirigentes tricolores se reuniram com um emissário do Barcelona para acertar a saída do volante Arthur, que iria para o clube espanhol ainda nesta janela de transferências.

O acordo original com os catalães previa a liberação de Arthur apenas no final desta temporada. Embora não haja uma multa prevista em caso de saída antecipada, o Grêmio aceitou ouvir uma proposta de compensação financeira para liberar o volante mais cedo. O Tricolor já recebeu € 4 milhões (algo próximo dos R$ 20 milhões) pela preferência de compra, e ainda serão pagos € 30 milhões (quase R$ 115 milhões) quando o negócio for concretizado. Em princípio, o Barça teria até o final do ano para pagar o montante e garantir o brasileiro de 21 anos em seu plantel.

O volante foi um dos principais nomes gremistas no ano passado, e teve participação destacada na conquista da Libertadores da América de 2017. Considerado um dos destaques da posição no País, ele chegou a ter seu nome incluído na lista de suplentes da seleção brasileira para a Copa do Mundo na Rússia. O retorno gremista da folga durante a pausa da Copa, marcado para o dia 25, pode acabar sendo também a chance de Arthur despedir-se de seus companheiros.