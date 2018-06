Com um jogador a menos, Colômbia perde para o Japão na estreia

Japan's forward Yuya Osako (C) celebrates with Japan's defender Yuto Nagatomo (L) and Japan's midfielder Makoto Hasebe after scoring their second goal during the Russia 2018 World Cup Group H football match between Colombia and Japan at the Mordovia Arena in Saransk on June 19, 2018. / AFP PHOTO / Mladen ANTONOV / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - NO MOBILE PUSH ALERTS/DOWNLOADS Japão vs Colômbia 19/06 MLADEN ANTONOV/AFP/JC

Com um a menos por praticamente toda a partida, a Colômbia não teve forças para aguentar a pressão e perdeu por 2 a 1 para a seleção japonesa nesta terça-feira (19), na Arena Mordovia, em Saransk, pela primeira rodada do Grupo H.

A derrota do time sul-americano começou a ser desenhada logo aos 2 minutos e 54 segundos de partida, quando o volante Carlos Sánchez colocou a mão na bola dentro da área e foi expulso. Foi o primeiro cartão vermelho na Copa da Rússia e a segunda expulsão mais rápida na história dos Mundiais. Só ficou atrás do uruguaio José Alberto Batista, expulso com 54 segundos de jogo, em 1986.

O Japão abriu o placar em pênalti convertido por Kagawa. A Colômbia, na correria, reagiu e igualou o marcador com Quinteros. O meia cobrou falta à la Ronaldinho Gaúcho, por baixo da barreira e enganou o goleiro Kawashima, que defendeu atrás da linha do gol e, inutilmente, bem na Copa da tecnologia, tentou alegar que a bola não havia entrado.

No segundo tempo, a seleção japonesa teve calma oriental para chegar à vitória. Colocou a bola no chão e não deixou os colombianos jogarem. Até que Osako, de cabeça, deu números finais ao jogo. A Colômbia colocou então James Rodríguez em campo. O jogador do Bayern de Munique começou na reserva por desgaste muscular. Mas nem ele, nem Falcao Garcia, que estreou em Copas do Mundo, nada puderam fazer com a desvantagem numérica.

A seleção colombiana volta a campo no próximo domingo, às 15h (de Brasília) para enfrentar a Polônia em Kazan. O Japão, no mesmo dia, às 12h, jogará contra Senegal em Ecaterimburgo.

A bola nem bem tinha começado a rolar e a zaga colombiana vacilou. Osako saiu livre e chutou em cima de Ospina. Na sobra, Inui bateu e Carlos Sánchez tocou com o braço dentro da área. O árbitro marcou pênalti e ainda expulsou o volante colombiano. Kagawa cobrou com tranquilidade e abriu o placar. A partir daí o jogo ficou aberto. A Colômbia, na base da correria, partiu para cima do Japão, que passou a explorar os contra-ataques. Em um deles, Inui chutou com perigo e a bola tirou tinta da trave do goleiro Ospina.

Com mais receio de levar o segundo do que de fazer o primeiro, o técnico colombiano José Pékerman tirou o meia Cuadrado para a entrada do volante Barrios. Mas logo após a mudança, o time colombiano chegou ao gol. Aos 39, Quintero cobrou falta da entrada da área e fez.

O goleiro japonês Kawashima defendeu a bola dentro do gol e tentou alegar que não havia ultrapassado a linha. Não precisava nem do chip na bola para ver que o goleiro estava errado. Mas mesmo assim, a Fifa confirmou o gol no telão do estádio. No segundo tempo, o Japão passou a cadenciar o jogo. Tocava a bola de um lado para o outro com calma à procura de um espaço para finalizar. A estratégia funcionou e a seleção colombiana não conseguia chegar ao ataque adversário.

Pékerman, então, decidiu mandar a campo James Rodríguez no lugar de Quinteros. Mas não adiantou muito. O Japão mandava na partida, o goleiro Ospina surgia como um dos grandes nomes até Colômbia até que veio o segundo gol do time oriental. Aos 27, após cobrança de escanteio, Osako subiu de cabeça e desviou para as redes.

A Colômbia foi para o tudo ou nada. James Rodríguez teve boa chance ao receber dentro da área, mas foi travado na hora do chute. O time sul-americano, no entanto, tinha dificuldade para tomar a bola dos japoneses. E quando ia ao ataque também demonstrava nervosismo para chegar ao gol. No fim, o Japão manteve a calma e garantiu a vitória na estreia.