Alvo de sondagens, promessa do Grêmio treina no time B para manter ritmo

Folhapress

Lincoln mal voltou ao Grêmio e já pode sair de novo. O meia de 19 anos é alvo de sondagens da Europa e não terá férias como os demais jogadores. Está treinando com o time B, chamado transição no Tricolor, para manter o ritmo de jogo.

Isso porque ele teve férias no último mês, quando acabou a temporada da Europa realizada no Rizespor. Com ele em campo por 18 partidas, sua equipe foi campeã da segunda divisão turca. Lincoln marcou três gols.

O sucesso no clube fez o Rizespor tentar mantê-lo por lá em novo período de empréstimo, que está sendo avaliado pelo Grêmio. Além dele, outras equipes da Turquia e até de mercados mais interessantes, como Espanha, sondaram o atleta. Até então não houve proposta oficial.

No Brasil, o Atlético-MG mostrou interesse, mas as conversas não avançaram também.

Lincoln, desta forma, está treinando com o time de transição do Grêmio e deve participar até de algumas partidas para manter o ritmo de competição. Antes das férias dos atletas gremistas, ele trabalhava com o grupo principal.

Mesmo tão jovem, sua trajetória no Tricolor já é bastante grande. No profissional desde os 16 anos, o jogador é considerado uma das mais valiosas promessas dos times inferiores formada recentemente.

Felipão queria o usar no time de cima antes mesmo da data imposta pela legislação do futebol. Em 2015 ele fez 11 jogos e um gol no time de cima, em 2016 foram 29 jogos e quatro gols, no ano passado 21 jogos sem gols.

Além do Grêmio, Lincoln teve repetidas convocações para várias categorias de base da seleção.