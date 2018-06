Brasil de Pelotas perde para o líder Fortaleza e segue na zona de rebaixamento

Folhapress

O Fortaleza se reencontrou com a vitória após duas rodadas de jejum na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (15), a equipe dirigida por Rogério Ceni derrotou o Brasil de Pelotas por 2 a 0, no estádio Castelão. Já o time gaúcho, com esta nova derrota, caiu mais uma posição: está em 18º lugar na tabela da competição, na zona de rebaixamento. O Brasil-RS só ganhou dois pontos nas últimas quatro rodadas e tem dez pontos em 11 partidas.

Dodô e Diego Jussani fizeram os gols do triunfo tricolor ainda no primeiro tempo. Essa foi a oitava vitória em 11 partidas do time cearense, que lidera a competição com folga. São 26 pontos conquistados que o deixam cinco à frente do Avaí, o segundo colocado. O CSA, que joga neste sábado contra o Paysandu, ainda pode assumir a vice-liderança ao fim da 11ª rodada.

Na próxima rodada, o Fortaleza jogará novamente em casa diante do Oeste, no dia 23. o Brasil terá um confronto direto com o Criciúma, que também ocupa as últimas colocações. A partida será em Pelotas (RS), no dia 21.