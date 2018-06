Onde assistir à estreia do Brasil na Copa do Mundo neste domingo

Está marcada para este domingo (17) a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2018. Buscando apagar da memória do País o famigerado 7 a 1 aplicado pela Alemanha na Copa no Brasil há quatro anos, a equipe do técnico Tite enfrenta a Suíça, a partir das 15h, em Rostov.

Jornal do Comércio fez um roteiro de bares e eventos em Porto Alegre que terão programação especial. Além disso, confira Para acompanhar a partida, ofez um roteiro de bares e eventos em Porto Alegre que terão programação especial. Além disso, confira as 7 regras de ouro que os bares e outros locais que forem exibir jogos precisam seguir para não serem punidos por desrespeitar direitos da Fifa, dos patrocinadores e da transmissão de TV.