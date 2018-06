Grêmio descarta manutenção de empréstimo e devolve Maicosuel ao São Paulo

Jogador voltará ao clube do Morumbi após o recesso pela Copa do Mundo LUCAS UEBEL/GRÊMIO FBPA/JC

Maicosuel não vai continuar no Grêmio no segundo semestre. Emprestado pelo São Paulo, o meia-atacante assinou por seis meses com opção de renovação até dezembro, o que já está descartado na Arena. Com isso, o jogador voltará ao clube do Morumbi após o recesso. A decisão já foi comunicada ao atleta. O São Paulo será informado na sequência.

Aos 31 anos, Maicosuel tem contrato com o São Paulo até maio de 2020. Segundo apurou a reportagem, o jogador pode ser emprestado a um novo clube.

O futuro de Maicosuel será definido nos próximos dias pelo departamento de futebol do São Paulo, liderado por Raí. Um encontro com o estafe do jogador será marcado.

Alternativa de mercado do Grêmio para a saída de Fernandinho, que não renovou e fechou com o Chongqing Lifan (CHI), Maicosuel disputou 12 jogos e não marcou nenhum gol. Titular em apenas cinco partidas, o meia-atacante ficou devendo na avaliação do clube gaúcho.

O plano era ter o Maicosuel como uma opção de velocidade para o decorrer das partidas. O drible também foi citado como justificativa para a investida. Na prática, ele não conseguiu agregar muito.

Maicosuel chegou ao Grêmio com desequilíbrio muscular e problema no púbis. Com esse parecer médico, o clube gaúcho mudou o formato original do acordo com o São Paulo, que pagou os salários do atleta.

Nos últimos jogos antes do recesso para a Copa do Mundo, Maicosuel não foi relacionado. De acordo com o Grêmio, ele apresentou quadro de amigdalite e deixou de ser opção contra América-MG e Sport.

A decisão de devolver o jogador ao São Paulo foi uma das poucas acertadas antes do período de folga geral na Arena. Logo depois do empate por 0 a 0 com o Sport, jogadores e comissão técnica iniciaram dez dias sem atividades no clube.