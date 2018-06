Com gol de mão de zagueiro, Botafogo derrota o Atlético-PR no Engenhão por 2 a 0

O Botafogo se despediu de sua torcida com vitória antes da pausa para a Copa do Mundo na Rússia. No estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, bateu o Atlético Paranaense por 2 a 0, nesta quarta-feira, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Rodrigo Lindoso abriu o placar, de pênalti, e o zagueiro Igor Rabello, com a mão, marcou o segundo gol.

Com o resultado, o Botafogo chegou aos 17 pontos, abrindo vantagem em relação à zona do rebaixamento e sonhando em brigar por objetivos maiores quando o Brasileirão recomeçar. O Atlético Paranaense, com apenas nove, é o 19.º e penúltimo colocado e segue em situação complicada. O Vitória, primeiro time fora da zona da degola, já soma três pontos a mais.

O jogo começou equilibrado e o Botafogo aproveitou melhor as oportunidades criadas para abrir o placar. Aos 33 minutos, o time carioca pressionou e, após bate-rebate dentro da área, a bola tocou no braço do zagueiro Zé Ivaldo. O árbitro brasiliense Rodrigo Batista Raposo marcou pênalti e Rodrigo Lindoso cobrou com força para colocar o time da casa em vantagem.

Ainda na primeira etapa, o Botafogo passou perto de ampliar, mas parou nas boas defesas do goleiro Santos, que inclusive evitou um gol em chute de Leo Valencia e outro em saída cara a cara com Luiz Fernando.

A superioridade dos cariocas seguiu na segunda etapa. Melhor em campo, o Botafogo pressionou até os 26 minutos, quando Igor Rabello marcou um gol polêmico. Leo Valencia cobrou escanteio, Yago ajeitou de cabeça o zagueiro completou com a mão para o fundo do gol.

O Atlético Paranaense ainda tentou descontar nos minutos finais, mas não conseguiu levar perigo ao gol defendido por Jefferson. Sem inspiração, o time visitante conheceu mais uma derrota e segue na zona do rebaixamento.

Após esta rodada, o Brasileirão faz uma pausa e só volta depois da Copa do Mundo. O Botafogo volta a campo no dia 18 de julho, quando visita o Corinthians na Arena Corinthians, em São Paulo. No dia 19, o Atlético Paranaense recebe o Internacional na Arena da Baixada, em Curitiba.