Sport e Grêmio fazem jogo equilibrado e ficam no empate por 0 a 0 no Recife

Grêmio ficou no empate sem tentos com o Sport LUCAS UEBEL/GRÊMIO FBPA/DIVULGAÇÃO/JC

Na última partida antes da parada para a Copa do Mundo da Rússia, Sport e Grêmio não saíram do 0 a 0, nesta quarta-feira, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado foi ruim para os dois times, que se distanciam da briga pelas primeiras colocações. O clube pernambucano chega aos 19 pontos, enquanto que o gaúcho vai aos 20.

A primeira etapa foi de poucas emoções. Os dois times mostraram preocupação defensiva e pouca criatividade para escapar da marcação adversária. Jogando em casa, o Sport tomava mais a iniciativa do jogo, enquanto que o Grêmio apostava nos contra-ataques puxados pela velocidade de Thaciano e Lima ou os passes em profundidade de Cícero e Arthur. Mesmo assim, o centroavante André não recebeu nenhuma bola em condições de finalizar e passou a primeira etapa muito isolado.

No segundo tempo, o ritmo do jogo melhorou e o Sport passou a criar algumas boas chances, principalmente através dos passes de Michel Bastos, que entrou no lugar de Marlone. Aos 17 minutos, o meia deixou Rogério na cara do gol, mas o atacante do time pernambucano se complicou sozinho e não conseguiu finalizar.

O Sport pressionou nos minutos finais, sempre aproveitando os passes de Michel Bastos no meio de campo, mas não conseguiu chegar ao gol da vitória. Sem levar perigo, o Grêmio ao menos se defendeu bem e garantiu o empate sem gols até o apito final.

Após esta rodada, o Brasileirão faz uma pausa para a disputa da Copa do Mundo da Rússia. Os dois times só voltam a campo no dia 18 de julho, quando o Sport visita o Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza, e o Grêmio recebe o Atlético Mineiro, na Arena Grêmio, em Porto Alegre.