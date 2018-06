Inter renova contrato com goleiro Marcelo Lomba até 2020

Folhapress

O Internacional renovou contrato com o goleiro Marcelo Lomba, de 31 anos. O jogador estendeu vínculo com clube gaúcho até o fim de 2020. O arqueiro foi contratado em 2016, para ampliar as opções para a meta colorada. Em seu primeiro ano fez seis jogos, no segundo, 10, e nesta temporada já tem 14 compromissos com a camisa do Inter.

A maioria das atuações aconteceu por conta de lesões do titular, Danilo Fernandes. Até por isso, Lomba por pouco não deixou o Inter no ano passado, mas foi convencido na ocasião que era importante ao grupo mesmo como reserva de Danilo.

Nesta quarta-feira (13), a cena se repete e ele começa a partida diante do Vasco, última do Brasileiro antes do recesso para Copa do Mundo. Antes do Inter, Lomba defendeu Bahia, Ponte Preta e Flamengo.