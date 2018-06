Douglas não terá folga na Copa e vai jogar com Grêmio B por ritmo

Meia treinará durante recesso para compensar tempo parado em virtude das duas lesões no joelho LUCAS UEBEL /GRÊMIO FBPA/JC

Folhapress

Quase todos jogadores do Grêmio receberão dez dias de folga logo depois da partida contra o Sport, nesta quarta-feira (13), em Recife. A exceção é o meia Douglas, que foi liberado pelos médicos e ficará treinando durante o recesso para compensar o período fora de atividade em virtude das duas lesões no joelho. Ele também deve atuar com o chamado time de transição para ganhar ritmo de jogo.

A ideia é que Douglas ganhe rodagem para ser usado por Renato Portaluppi em amistoso contra o Corinthians, em julho, em Cuiabá. "O Douglas emagreceu, está sem dores e treinando. Ele vai ficar trabalhando. Ele está a um ano e meio de férias, então chega", contou Renato. "Ele vai jogar alguns jogos com a transição para pegar ritmo. E quando a gente voltar, teremos tempo para amistosos e aí vamos encaixando ele", completou o treinador.

Aos 36 anos, Douglas vem treinando com o grupo de jogadores há pelo menos duas semanas. Mesmo com a evolução e retomada de atividades, ele não foi relacionado para nenhum jogo. O protocolo da comissão técnica foi cauteloso e sempre atualizado com relato do próprio meia.

Douglas rompeu ligamentos do joelho esquerdo em fevereiro de 2017, durante treino no CT. Depois de superar a fase de fisioterapia e recuperação, ele voltou a ter problema no mesmo local em nova atividade. A segunda cirurgia foi realizada em outubro.

A programação do Grêmio prevê folga geral logo depois da partida em Pernambuco e reapresentação em Porto Alegre. Os treinos de retomada serão todos em Porto Alegre e no dia 8 de julho o time vai a Mato Grosso para encarar o Corinthians. Os organizadores do amistoso planejavam um quadrangular, mas até o momento o plano não se confirmou.

Depois da Copa, o Grêmio disputa oitavas de final da Libertadores contra Estudiantes, quartas da Copa do Brasil diante do Flamengo e segue no Brasileiro.