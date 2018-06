Inter vence Santos e chega a sete jogos sem perder

O Inter chegou a sete jogos de invencibilidade no Brasileirão em grande estilo. Jogando na Vila Belmiro, soube ser incisivo em momentos-chave do jogo, e fez 2 a 1 no Santos ontem, encostando de vez nos líderes. Mesmo sem titulares como D'Alessandro e Zeca, o Inter foi mais lúcido na primeira etapa, aproveitando o nervosismo santista para bons lances de frente.

A recompensa veio aos 33 minutos: cobrando pênalti, Leandro Damião abriu o placar, marcando seu centésimo gol com a camisa vermelha. Em choque pelo alto com Moledo, aos 37 minutos, o goleiro Danilo Fernandes levou a pior. No intervalo, sentindo dores no ombro e no olho direito, acabou substituído pelo jovem Daniel - Marcelo Lomba, o reserva imediato, estava fora por problemas particulares.

O Santos voltou mais agressivo, e empatou logo aos 6 minutos. Cobrando pênalti discutível, Gabriel marcou. Mas a resposta do Inter foi imediata: aos 8, em cobrança de falta de Lucca, Cuesta subiu e, de cabeça, fez 2 a 1. Logo em seguida, Lucas Veríssimo reclamou de forma dura e foi expulso, facilitando a vida colorada. A partir daí, foi questão de segurar a desorganizada tentativa de pressão do Santos e comemorar uma importante vitória fora de casa.