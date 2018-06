Reencontro com a vitória na Arena

Depois de uma sequência de resultados ruins em casa, o Grêmio foi a campo, ontem, com a obrigação moral de conquistar um bom resultado na Arena. A vitória de 1 a 0 contra o América-MG pode não ter sido vistosa, mas o resultado afastou algumas nuvens escuras que rondavam a equipe. Com o triunfo, o Tricolor termina a rodada no G-4 do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos.

Como já quase de praxe, o Grêmio teve mudanças na escalação. Jailson, que está sendo negociado com o Santos, não foi sequer relacionado. Em seu lugar, foi a campo Cícero. O jovem Lima seguiu no time, em lugar do descontado Ramiro, mas a volta do lateral titular, Léo Moura, deu um pouco mais de robustez ao lado direito.

Ao contrário da troca de passes incessante de partidas anteriores, a orientação gremista era chutar a gol sempre que possível. Aos 14, Everton concluiu, de dentro da pequena área, e acertou o travessão. Ainda assim, o América-MG não se acanhou, tentando escapadas em velocidade e levando alguma preocupação à defesa gremista.

Em um modelo diferente do normal, acelerando as jogadas e apostando na ligação direta, o Grêmio abriu o placar aos 31 minutos. Cícero, um dos destaques, lançou a bola atrás da linha defensiva mineira e achou Everton livre para progredir, limpar do goleiro e concluir para as redes.

O segundo tempo manteve, em termos gerais, as tendências do primeiro: o Grêmio com mais domínio, mas precisando tomar cuidado com eventuais chegadas do Coelho. Aos 20 minutos, os 14,4 mil gremistas na Arena fizeram muita festa, mas não por um gol assinalado: a alegria era com Jael, de volta após longa recuperação. E o centroavante melhorou o time, fazendo o pivô com competência e abrindo espaço para conclusões de quem vinha de trás.

Na parte final da partida, o Tricolor pressionou, mas não conseguiu ampliar. Antes da pausa para a Copa do Mundo, o Grêmio ainda enfrenta o Sport, na Ilha do Retiro, na quarta-feira.