No último teste, Brasil joga bem e amassa a Áustria

A ideia era ganhar entrosamento e buscar alternativas para furar as defesas fechadas que o Brasil deve enfrentar na primeira fase da Copa do Mundo na Rússia. E a vitória de 3 a 0 sobre a Áustria, em amistoso disputado ontem, em Viena, deve ter deixado o treinador Tite bastante satisfeito. Com boa atuação, em especial no segundo tempo, a seleção Canarinho encerrou da melhor forma possível a fase de testes antes da estreia contra a Suíça, no próximo dia 17, em Rostov.

O Brasil foi a campo com uma formação que muitos analistas consideram a ideal. Neymar, recuperado de lesão, voltou ao centro do ataque, enquanto Gabriel Jesus, que atuou como centroavante contra a Croácia, no último dia 3, foi deslocado para a ponta esquerda. Philippe Coutinho passou para a posição central no meio de campo, trazendo boa contribuição na criação de jogadas.

Durante a parte inicial do primeiro tempo, a Áustria deu sinais de que desejava surpreender e carimbar o passaporte brasileiro para a Rússia. Adiantando a marcação e buscando o tabelamento pelos lados, o combinado austríaco conseguia rondar a meta de Alisson, ao mesmo tempo em que, sem a bola, apostava em um ferrolho que dificultava as chegadas do Brasil. Só aos 24 minutos a Seleção conseguiu assustar, com um chute de Coutinho de fora da área para boa defesa de Lindner.

Com o passar dos minutos, porém, a situação se estabilizou e, aos 35, o Brasil abriu o placar. Após chute de fora da área, a bola espirrou para Gabriel Jesus, livre. Mesmo em posição duvidosa, o atacante não perdoou e chutou cruzado para fazer o gol.

A partir daí, o Brasil se impôs no estádio Ernst Happel, e dominou totalmente as ações no segundo tempo. Ao time austríaco restava marcar firme, às vezes com faltas duras, e aguardar uma escapada no contragolpe. Curiosamente, foi em um raro momento de bagunça da defesa austríaca que o Brasil ampliou. Aos 17 da etapa final, Willian encontrou Neymar desmarcado, e o craque não hesitou: 2 a 0. Pouco mais de um minuto depois, em novo contra-ataque, Paulinho perdeu o gol, chutando fraco.

Aos 23, veio o terceiro. Depois de bonita tabela com Firmino, Philippe Coutinho ficou livre para avançar pela esquerda e fechar a conta. Ainda teve bola na trave do próprio Coutinho, pouco antes do apito final, deixando a forte impressão de que o time brasileiro está pronto para fazer bom papel na Rússia.