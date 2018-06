Ramon salva o Vasco no fim e time vence o Sport em São Januário

Folhapress

No dia da reestreia do técnico Jorginho no comando do Vasco, o Cruz-maltino respirou aliviado ao vencer o Sport neste sábado (9), por 3 a 2, com dois gols de Yago Pikachu e um de Ramon (Paulão contra e Michel Bastos marcaram para o Sport), em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro.

A vitória ficou com a equipe que foi mais organizada ao longo dos 90 minutos e demonstrou mais vontade para sair com o triunfo. Sem muita imaginação, o Sport nem de longe lembrou o time que chegou a ocupar a vice-liderança do Campeonato Brasileiro.

Na última rodada antes da pausa para a Copa do Mundo, o Vasco visita o Internacional na quarta-feira (13), às 21h45min (horário de Brasília), no Beira-Rio. Já os pernambucanos recebem no mesmo dia o Grêmio, às 19h30min, na Ilha do Retiro.

A partida começou muito estudada, com marcação forte de ambos os lados e muita dificuldade de penetração das duas equipes. O equilíbrio marcava o duelo até que Giovanni Augusto encontrou um raro espaço vazio. Aos 18 minutos, o meia percebeu a infiltração de Yago Pikachu, que saiu na frente de Magrão para abrir a contagem em São Januário.

Com a vantagem, o Vasco rodava a bola até encontrar novas brechas. O Sport, por sua vez, tinha mais dificuldade para ameaçar o rival e afrouxou na marcação. Em nova escapada, Pikachu saiu novamente sozinho à frente de Magrão, que conseguiu se antecipar e cortar a bola antes da chegada do cruz-maltino.

Diante de um rival desorganizado e sem nenhuma criatividade para chegar ao gol adversário, tudo indicava que o Vasco iria para o vestiário com a vitória parcial. O zagueiro Paulão, porém, deu uma "forcinha" para o Sport. Aos 42, Marlone bateu falta, o defensor resvalou na bola e tirou Fernando Miguel da jogada. Mas os protestos na arquibancada duraram muito pouco. Em nova investida, Pikachu, mais uma vez, entrou sozinho na frente de Magrão, que derrubou o jogador dentro da área. Pênalti que o 22 cobrou para recolocar o Vasco na frente.

Atrás do marcador, o Sport teve de se atirar um pouco mais na etapa final. Ao passo que saiu com mais ímpeto para tentar o empate, o Sport deixou ainda mais espaços para o Vasco, que desperdiçou ótimas chances de ampliar.

Aos 9, Luiz Gustavo bateu em cima de Magrão e lamentou a oportunidade perdida. Dois minutos depois, Giovanni Augusto conseguiu bom cruzamento pelo lado direito, e Yago Pikachu, de voleio, obrigou o camisa 1 rubro-negro a outra importante defesa.

Com a vitória parcial, o Vasco se retraiu e chamou o adversário para o seu campo. Ainda que de forma não muito coordenada, o Sport aproveitou o espaço concedido e foi para cima. Aos 28 minutos, o zagueiro Paulão voltou a jogar contra. Em uma rebatida sua, Michel Bastos arrematou de bicicleta para empatar. Um justo castigo para o recuo do Vasco e a persistência do Sport.

Aos 44, no entanto, Ramon aproveitou rebatida do goleiro e marcou o gol que fez o Caldeirão de São Januário ferver.