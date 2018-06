Grêmio e América-MG buscam reabilitação após derrotas no Brasileiro

Partida será a última do tricolor em casa antes do recesso para a Copa do Mundo LUCAS UEBEL/GRÊMIO FBPA/DIVULGAÇÃO/JC

Grêmio e América-MG se enfrentam neste domingo, às 16h, na Arena do Grêmio, em busca de reabilitação no Campeonato Brasileiro. Ambos os times perderam na última rodada, para Palmeiras e Atlético-MG, respectivamente. A partida será a última do tricolor em casa antes do recesso para a Copa do Mundo.

O Grêmio, que começa a rodada na sétima posição, com 16 pontos, deve ter uma novidade: o atacante Jael. Ele está fora do time desde a goleada sobre o Santos, justamente a última vitória da equipe em casa. Já Maicon, substituído contra o Palmeiras após sentir uma lesão na panturrilha, e Ramiro são dúvida. Bressan e Kannemann também faltaram em um treino da semana, mas devem jogar.

Durante o trabalho da semana, o técnico Renato Gaúcho coordenou atividades técnicas, com campo reduzido, e treinos tático. Neste sábado (9), com os portões do CT Luiz Carvalho fechados, o tricolor fez o último treino antes do jogo de amanhã. Jael e Léo Moura estiveram entre os times. Maicon não participou, e Ramiro fez trabalhos separadamente.

Na 11ª posição com 13 pontos (no início da rodada), o América-MG tem pouco tempo para se recuperar, pois atuou nesta quinta-feira. Uma novidade possível para o time de Enderson Moreira é Rafael Moura. Fora há três partidas por lesão, o atacante participou de treinos, mas ainda não tem escalação confirmada. Já Luan é desfalque garantido. Ele sentiu dores na coxa esquerda contra o Atlético-MG e não tem condições de jogo.

Depois de enfrentar o América, o Grêmio viaja a Recife na segunda-feira. Contra o Sport, às 19h30min de quarta, faz o último jogo antes da parada.

Com informações da Folhapress