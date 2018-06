Internacional enfrenta o Santos na Vila Belmiro neste domingo

O Internacional enfrenta o Santos neste domingo (10), às 21h, na Vila Belmiro, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time colorado busca a vitória para se aproximar dos líderes da tabela e para manter a sequência de seis partidas invictas.

Em último treino na manhã deste sábado (9), a equipe fez uma preparação a portões fechados no Estádio Beira-Rio. Em relação ao último jogo, em que empatou sem gols com o São Paulo no Morumbi, o técnico Odair Hellmann não poderá contar com o lateral-direito Zeca, que sofreu uma lesão muscular. Já o volante Rodrigo Dourado retorna depois de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

O provável time para ir a campo deve ser formado por Danilo Fernandes, Fabiano, Moledo, Cuesta, Iago, Dourado, Edenilson, Patrick, William Pottker, Lucca e Leandro Damião

A partida será a última fora de casa no Brasileirão, antes da parada da competição para a Copa do Mundo. O Inter ainda irá atuar na próxima quarta-feira (13), no Beira-Rio, diante do Vasco da Gama. Depois disso, o Brasileiro só retorna em julho, quando acabar a Mundial da Rússia.