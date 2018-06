Grêmio adia renovação com Everton para depois da Copa

Folhapress

A renovação de contrato de Everton com o Grêmio não vai sair antes da Copa do Mundo. Um dos destaques do time na temporada, o meia-atacante tem conversa em andamento para ampliar o vínculo, aumentar salário e também elevar a multa rescisória.

Só que o acerto terá de esperar a disputa na Rússia e pode ocorrer às vésperas de um período que deve ser agitado: a janela de transferências na Europa.

Aos 22 anos, Everton deve ser alvo de sondagens e ofertas nas próximas semanas. O Grêmio já chamou o camisa 11 de 'inegociável' e busca a renovação para reforçar esse status.

Os encontros entre Grêmio e o estafe de Everton avançaram, mas ainda estão longe do fim. O contrato atual vai até 2020 e a ampliação só se justificaria, na visão de pessoas ligadas ao jogador, em caso de acordo muito vantajoso.

A ideia do Grêmio é aumentar a multa rescisória de 30 para 50 milhões de euros. A cifra vem a reboque do discurso de valorizar quem está no clube e conseguiu ir bem. Essa medida já foi executada com Marcelo Grohe, Geromel, Kannemann, Cortez, Léo Moura, Arthur, Luan e, mais recentemente, com Maicon e Ramiro.

No ano passado, o Grêmio rechaçou negócio com time russo interessado em Everton. Um clube francês também manifestou vontade de realizar operação. Já em 2018, a Lazio sinalizou movimento em busca do meia-atacante.

Nesta temporada, Everton tem oito gols e divide a condição de artilheiro do Grêmio com Luan. O meia-atacante ainda soma cinco assistências e está entre os três maiores garçons do time.