Pela valorização do produto local

Borges e Rita comercializam na loja as suas descobertas de itens nacionais /CLAITON DORNELLES /JC

O espaço, localizado no bairro Moinhos de Vento, foi projetado para que a experiência proporcionasse essa pauta para saber sobre o que é vendido. "Não estamos falando de produtos baratos. Por isso, pensamos num mercadinho que fosse possível olhar, estudar e comprar com calma. Nossa intenção, desde quando participávamos de feiras, é dar acesso ao queijo brasileiro sem muita frescura. E agora com a loja vendemos vinho nesta mesma batida. Reconheço que temos poucas coisas, em variedade e quantidade, mas conhecemos muito bem tudo que temos aqui. Temos produtos tipicamente brasileiros. E eu almejo que tenhamos o melhor do Brasil aqui", avisa.

Em sua loja, a Borges Queijos Artesanais, Eduardo Borges e Rita Brandão, esposa e sócia, buscam apresentar aos clientes as descobertas de queijos e vinhos nacionais. O casal dedica tempo e muita conversa para entender a fundo cada item comercializado. "É fundamental que esses produtores, do queijo e do vinho, tenham alguém em quem confiem e saibam vender o que eles fazem. Acho que assim, quando a gente conhece e explica, o cliente gosta até mais. Ser a extensão da fazenda ou da vinícola é parte do nosso trabalho", reconhece.

Há queijos e vinhos brasileiros premiados mundialmente. O modo de fazer é diferente dos franceses e italianos, não somente quimicamente, mas culturalmente, o que reflete no sabor. "Se a gente parar para pensar, pode até parecer processo simples. Quando a gente começa a entender a influência do terroir, se dá conta que há muita complexidade envolvida e que os processos de produção ainda não muito humanos", observa Eduardo Borges.

Um olhar genuíno para o 'saber fazer'

Eduardo Borges é historiador por formação. Por pouco mais de 10 anos trabalhou numa grande rede de livrarias selecionando e comprando os livros para suas prateleiras. Dedicava-se à pesquisa de títulos e às negociações. Mas, no fundo, queria cuidar das prateleiras de um mercadinho, sonho bem mais antigo que a vontade de empreender. "Eu sempre fui encantado por mercearias e comércio de bairro. Morei na Itália por dois anos e me chamava a atenção que, atrás do balcão, sempre tinha um especialista. Passava sempre por uma banca que vendia tomates. Só tomates. E sabia tudo sobre seus produtos. Carreguei comigo essa ideia", recorda.

Na Itália, comia, quase que diariamente, excelentes queijos e tomava bons vinhos. "Mas era algo cotidiano. Não pensava muito sobre o assunto." Numa viagem a Minas Gerais teve a oportunidade de visitar uma feira de queijos. "Eu custei a entender o valor daquele produto. Naquele momento pensei: 'por que será que custa tão caro?'. Ao abrir e prová-lo, entendi tudo. Feito pela Marly, produtora que hoje conheço e sei que não existe igual. Decidi, naquele momento, que era com esse produto, o queijo brasileiro, que eu queria trabalhar", reconhece.

O Brasil é um país de tradição queijeira. Os portugueses trouxeram o conhecimento da produção ainda no tempo do Brasil Colônia. O Canastra, um dos mais emblemáticos e parente distante do famoso queijo da Serra da Estrela, de Portugal, é produzido há mais de duzentos anos.

O clima, a altitude, os pastos nativos e as águas da Serra da Canastra dão um sabor único: forte, meio picante, denso e encorpado. Desde maio de 2008, é considerado patrimônio cultural imaterial brasileiro, título concedido pelo Iphan, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. "Mas em toda essa história, conhecer a Canastra fez eu me apaixonar não só pelos queijos, mas pelas pessoas que o fazem", comenta Borges.