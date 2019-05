Flavia Mu

A imensidão das planícies e coxilhas verdes repletas de vinhedos, no Extremo Sul do Rio Grande do Sul, Fronteira com o Uruguai, é a inspiração para o primeiro vinho tinto da marca-conceito Domenico, assinada pela Família Salton. A região, segunda maior produtora e novo polo do setor por oferecer uvas de qualidade e de consistência enológica na Rio Grande do Sul, foi bastante observada pela equipe de enólogos da vinícola, capitaneada por Gregório Salton, que combinou uvas Marselan e Tannat neste novo vinho e aposta nelas e em suas características singulares como uma expressão da região produtora, dando ao rótulo o nome de Campanha.

Colhidas manualmente nos vinhedos de produtores parceiros, as uvas foram vinificadas buscando manter ao máximo suas características. O Marselan foi conservado em tanque de aço inox para manter sua jovialidade, acidez e leveza. O Tannat amadureceu por 15 meses em barricas de carvalho francês que domaram sua estrutura e equilibraram sua potência. Somente após o amadurecimento individual de cada vinho, as proporções do corte foram definidas, buscando conjugar da forma mais harmoniosa as características de cada variedade. "A produção será anual para que em cada rótulo possamos expressar as características únicas daquela safra, observando, ano após ano, suas semelhanças, diferenças e particularidades", ressalta o enólogo Gregório Salton.

Desde 2010 com uma unidade em Santana do Livramento, a Família Salton foi uma das pioneiras a desbravar a vitivinicultura na região, em meados da década de 1990. Esta primeira safra do Campanha é também a primeira inteiramente realizada pela vinícola, em 2016.

A marca Domenico traz para o mercado rótulos inovadores e exclusivos. Fruto do trabalho da quarta geração à frente da empresa, o novo projeto revela um desejo de experimentação motivado pela busca de uma identidade singular para o vinho e o espumante brasileiros. A Domenico nasce para quebrar padrões e encontrar novos caminhos. "Temos grande apreço pela trajetória de 140 anos iniciada pelo imigrante Antônio Domenico Salton. Carregamos um aprendizado de diferentes gerações e agora é o nosso momento de traduzir a ousadia que está em nosso DNA em produtos distintos e que expressem o melhor de nossas regiões e competências técnicas", diz Maurício Salton, presidente da empresa.