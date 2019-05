Investimento no método champenoise para produção de excelência

Flavia Mu

A vinícola Maison Forestier, com suas duas marcas Gran Legado e Forestier, busca elaborar o que há de mais forte na expressão do terroir da serra gaúcha. A vinícola boutique transformou-se em referência em vinhos espumantes no Brasil. Localizada em Garibaldi, elabora rótulos com minuciosa seleção de uvas e controle máximo no processo de elaboração.

Os espumantes da marca elaborados a partir do método tradicional champenoise com a segunda fermentação na própria garrafa, têm recebido importantes premiações e destaque no mercado de vinhos. O Gran Legado Champenoise Brut é um dos seus mais tradicionais produtos. É um vinho espumante que mantém um perfil estável ao longo dos anos, conquistado através do blend das uvas Chardonnay e Pinto Noir, cultivados em vinhedos próprios, com um processo cuidadoso que inclui pelo menos 24 meses de maturação sur lies (que é o contato com as leveduras). Notas aromáticas de frutas secas, amêndoas e ainda, um sutil frutado. No paladar é untuoso, de acidez moderada, borbulhas elegantes e final de boca longo.

Elaborado com a cultivar Pinot Noir, outro champenoise da Gran Legado é o Brut Rosé. Este tem como característica uma coloração em tons salmão levemente evoluídos pelos 18 meses de maturação na garrafa, aromas com notas de frutas vermelhas, geleias e um toque de especiarias que lhe confere uma personalidade intrigante. No paladar, acidez pronunciada.

Os espumantes champenoise da marca Forestier se unem ao catálogo de rótulos nobres que expressam a identidade da vinícola. Elaborado com uvas Chardonnay e Riesling, o espumante Forestier Blanc de Blancs é um espumante de médio tempo de maturação (18 meses), onde se encontra, acima de tudo, a expressão da fruta. São aromas cítricos, algo de flor de laranjeira, nectarina e pêssego. No paladar é muito sútil, acidez viva e estrutura delicada.

Já o Forestier Nature busca os extremos de sabor. Elaborado com as cultivares clássicas Chardonnay e Pinot Noir, este espumante é obtido pelo processo 'champenoise' e permanece em maturação por pelo menos 36 meses. A maturação define seu perfil aromático muito elegante. Apresenta notas frutadas ocultadas pela potência das notas evolutivas que lembram ervas secas e amêndoas torradas. A maturação junto ao levedo lhe confere sensação de boca de grande untuosidade, maciez e persistência. Sua finalização na versão 'nature', ou seja, ausência completa de açúcares, é o diferencial e permite expressar toda a personalidade deste espumante.

A Maison Forestier é uma marca francesa que se transformou em uma das mais clássicas da história de vinhos e espumantes no Brasil. Além de espumantes, a vinícola elabora vinhos finos brancos e tintos priorizando qualidade acima da quantidade.