Fábrica, localizada no Vale dos Vinhedos, é a mais moderna do setor vitivinícola no Brasil

Em maio, a Vinícola Aurora inaugura uma nova unidade industrial, referência em automatização e sustentabilidade, que garantirá as bases de crescimento contínuo da maior vinícola do Brasil pelas próximas décadas. A fábrica está localizada no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, a cerca de três quilômetros de sua matriz. O novo espaço vai absorver a produção de suco de uva integral, segmento no qual a empresa é líder absoluta no mercado interno, e dos vinhos de mesa, deixando a matriz exclusivamente para a elaboração e envase dos vinhos e espumantes finos.

De acordo com Itacir Pedro Pozza, presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Vinícola Aurora, esse investimento tornou-se necessário para dar suporte ao seu crescimento da cooperativa. "Como líder no setor, nossa empresa tem esse compromisso, com o mercado e com as 1.100 famílias associadas da cooperativa, de crescer sempre mais e com bases sustentáveis", afirma. Hermínio Ficagna, diretor superintendente da Vinícola Aurora.

"Para alcançar níveis importantes de crescimento nos últimos anos, em detrimento da crise econômica do Brasil, necessitávamos de uma estrutura à altura do que precisamos continuar crescendo, pelas próximas décadas", reitera o executivo.

Em uma área total de 24.392 metros quadrados, a nova fábrica inicia com capacidade de produção de até 10 mil garrafas (referência 1 litro) por hora, nesses primeiros meses de funcionamento, prevendo chegar a 30 mil garrafas/hora até o próximo ano. Há previsão de implementar uma nova linha de envase para mais 10 mil garrafas/hora até o final de 2021. Com essa projeção realizada, a nova planta terá a capacidade produtiva ampliada para 40.000 litros/hora. Se implementados dois turnos de trabalho, vai processar o dobro do que a vinícola produziu de suco de uva em 2018.

Com essa ampliação da capacidade produtiva do suco de uva, a Vinícola Aurora já abriu novas frentes no exterior para esse produto brasileiro sem similar no mundo e essas exportações já apresentam crescimento importante. De janeiro a maio deste ano, as vendas externas de suco da vinícola chegam a 126.318 garrafas, volume que em 2018 não passou de 69.100 e em 2017, de 65 mil garrafas. Em 2019, a Aurora conquistou três novos mercados para o produto: Argentina, África do Sul e Portugal, e fez novos embarques para Paraguai, Curaçao, Canadá e Estados Unidos, país em que, até o final de maio, o suco integral natural Casa de Bento Orgânico também começa a chegar.

Essa é uma fábrica sustentável com certificação internacional. Entre os diferenciais está o telhado com sistema skylux que reflete iluminação natural para os ambientes, de forma que as luminárias são acionadas apenas por programação, quando necessário. O sistema de automação prevê controle e renovação do ar, além de engarrafamento totalmente enclausurado, o que evita contaminações, e linhas de engarrafamentos automatizadas.

A Aurora investiu em modernização do processo. A fábrica possui dois processos robotizados: o de recebimento da uva, que utiliza dois robôs fabricados na Alemanha com capacidade para movimentação de 1.000 kg, e o processo de expedição, que utiliza quatro robôs produzidos no Japão, com capacidade para paletizar 22 caixas por minuto.