Inovação com os primeiros produtos biodinâmicos

Flavia Mu

A Cooperativa Vinícola Garibaldi potencializa a premissa de que a vida pode ser vivida em harmonia e inova ao lançar os primeiros espumantes e sucos de uva biodinâmicos do Brasil com certificação internacional (auditados pela IBD Certificações). Batizada de Astral, a linha está no mercado desde o final de janeiro deste ano, diferenciando-se pela produção a partir de técnicas que respeitam o equilíbrio entre a natureza, o homem e o universo. O lançamento incrementa o mix de produtos da cooperativa, que já tem opções orgânicas no portfólio, além das bebidas produzidas pelos métodos tradicionais.

A agricultura biodinâmica foi desenvolvida a partir dos preceitos de Rudolf Steiner, em 1924, na região da atual Polônia. Ele utilizava a antroposofia para considerar a relação do homem com a natureza e buscar a prosperidade da agricultura - entendendo que, além da substância nutritiva, o alimento também oferece a vitalidade nele presente. Os produtos biodinâmicos são ainda mais restritivos que os orgânicos quanto ao uso de agrotóxicos e insumos agrícolas. O diferencial está na busca pela harmonia entre os reinos humano, animal, vegetal e mineral, potencializada pela influência dos astros.

Os cuidados começam nos vinhedos, respeitando o ambiente; passando pelo zelo com as videiras e chegando ao processo de vinificação, resultando em bebidas com mais vitalidade. O resultado, para o consumidor, é a possibilidade de se nutrir com alimentos saudáveis e repletos de forças vitais, bem como contribuir com a preservação dos recursos naturais, da biodiversidade e ainda ser um agente de transformação para uma agricultura consciente e integrada.

Os sucos chegam ao mercado com preço médio de R$ 18,00. Já os espumantes, limitados a 700 garrafas numeradas, serão comercializados também em alguns canais virtuais e estabelecimentos gastronômicos parceiros, ligados à proposta slow food.

Outra novidade é a recente apresentação do primeiro Prosecco Rosé do Brasil, o Garibaldi Prosecco Rosé Brut. Sua composição traz pequena porcentagem de uvas tintas Pinot Noir. Assim, além do aspecto visual de um delicado rosé, a nova versão do espumante possui perfil aromático mais complexo, encontrando notas florais, cítricas e de frutas vermelhas frescas.

"Esse é, possivelmente, o primeiro Prosecco Rosé do mundo. Largamos na frente de países tradicionais na produção de espumantes, como Itália, França e Espanha. Isso significa que a marca tende a ganhar cada vez mais holofotes por sua qualidade, inovação e excelência na elaboração de bebidas derivadas da uva", pontua O presidente da Cooperativa Vinícola Garibaldi, Oscar Ló.