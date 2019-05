Destaque no lançamento do Guia Descorchados 2019

Flavia Mu

A campanha gaúcha comemora o sucesso da Guatambu, vinícola da região que, pelo segundo ano consecutivo, esteve entre os destaques do Guia Descorchados, editado pelo chileno Patrício Tapia e considerado o maior e um dos mais importantes guias de vinhos da América do Sul. O rótulo Rastros do Pampa Tannat 2018, que recebeu 93 pontos, obteve o título de melhor vinho tinto nacional.

O terroir do destacado Rastros do Pampa é especial: "os vinhedos da Guatambu apresentam 15 anos e uma produção equilibrada e estabilizada em sete mil quilos por hectare e dois quilos por planta a cada ano, o que permite um amadurecimento de seus polifenóis dos cachos, impulsionado pelo clima de verão ensolarado da Campanha Gaúcha, resultando em um vinho muito potente mas ao mesmo tempo aveludado, mesmo vindo da uva Tannat", explica Gabriela Pötter, agrônoma e proprietária da Guatambu.

O vinho da Guatambu chamou a atenção de críticos e jornalistas. Didu Russo, colunista de várias revistas especializadas em vinhos, ressaltou que "Patrício Tápia consegue, no mesmo prêmio e na mesma degustação, e ainda em sequência, apresentar um vinho que para mim é o mais francês dos vinhos da América do Sul, o Viñedo Chadwick, e logo em seguida, um Tannat Rastros do Pampa, de R$ 60,00, e que fez bonito! Fiquei tão orgulhoso. Um vinho autêntico. A família Pötter tem o mérito de fazer um vinho de R$ 60,00, degustado entre dois vinhos que custam R$ 2.000,00 e outro de R$ 1.100,00, surpreender e agradar a todos".

O texto de Patrício Tapia no Guia registra que a "Guatambu é hoje uma das melhores fontes de tintos do Brasil, acima de tudo quando se trata de Tannat que, coincidentemente, está plantado na Campanha Gaúcha, região que faz fronteira como Brasil e Uruguai. Esta versão de Rastros do Pampa tem a ver com a nova onda de Tannats uruguaios, mais concentrados em extrair o frescor e os deliciosos sabores frutados da cepa. Aqui quem manda é o frescor, as cerejas negras, a acidez que é suculenta em um dos melhores tintos brasileiros que já provamos até hoje".

Além do Rastros do Pampa Tannat, outros vinhos e espumantes da Guatambu classificaram-se como Melhores da Campanha Gaúcha (Rastros do Pampa Tannat 2018 - 93 pontos, Angus Tannat 2018 - 90 pontos, Da Estância Tannat 2018 - 90 pontos, Rastros do Pampa Merlot - 90 pontos), Melhores Brancos (Luar do Pampa Gewurztraminer - 89 pontos) e Melhores Espumantes Nature (Espumante Guatambu Nature 2018 - 90 pontos).