O que você vai beber hoje?

Flavia Mu

A qualidade dos vinhos brasileiros cresce ano a ano. Prestigiar o produto local é o que existe de mais atual na alta gastronomia. Há vinhos nacionais para todos os gostos e para todos os bolsos: branco, tinto, rosé, colheita tardia, natural, espumante. O Brasil, país imenso em extensão, tem grandiosidade em variedade de terroirs. Por isso, explorar essa riqueza de sabores no universo dos vinhos pode ser uma prazerosa e surpreendente aventura. Escolher um vinho para um jantar, para presentear ou simplesmente para consumir em casa nem sempre é tarefa fácil. Recomendações sempre ajudam. Entusiastas do vinho brasileiro, convidados pelo Jornal do Comércio, compartilham indicações de rótulos interessantes e especiais produzidos no Rio Grande do Sul e no Brasil.

Vivente Vinhos Vivos - Savignon Blanc

“Estive por sete dias, pela segunda vez, no Vale dos Vinhedos e redondezas, conhecendo e experimentando alguns vinhos e espumantes da região. Antes de dizer um dos vários que me encantou, reforço a importância de tomar vinhos e espumantes nacionais. Não é nacionalismo. É porque eles são muito, muito bons em sua grande maioria. Assim como é admirável o trabalho dos pequenos, médios e grandes produtores. O que mais curti foi o vinho laranja de sauvignon blanc da Vivente Vinhos Vivos, produzido pelo Diego, Mica e Rafael, da região de Colinas. Não espere no paladar o sabor de um branco tradicional. Ele é surpreendente, agradável, mineral e elegante no paladar. O sabor evolui a cada gole, da intensidade à leveza. Adoro os vinhos da Vivente. Eles já fazem um espumante que é uma delicia e anda meio esgotado por aí. Mas vem safra nova. Aguardar para experimentar.”



Rodrigo Caetano

Jornalista e diretor do Portal Gastronomix

Pizzato - Reserva Merlot



“Familiar, pequena e focada na qualidade, é sem dúvidas um expoente da qualidade no Vale dos Vinhedos. Desde seu primeiro vinho lançado, na safra 1999, que um cult wine, a Merlot é a grande uva dessa vinícola. Todo apreciador de vinhos brasileiros precisa conhecê-lo. Na safra de 2015, o nariz traz frutas vermelhas e negras, algo de couro e tostado. Em boca, taninos macios e retrogosto que confirma o que se percebe no olfato.”



Tarcis Capelletti

Enólogo

Casa Perini - Vitis Barbera



“Confesso: acabo sempre buscando vinhos italianos ou de uvas italianas resgatando um pouco das minhas origens familiares e das boas memórias que a viagens à Itália deixaram. Ao mesmo tempo, estou atento aos vinhos brasileiros que carregam características semelhantes. Recentemente, provei o Vitis Barbera da Casa Perini. Boa surpresa. O preço é bastante acessível para um vinho de tão boa qualidade. Bem equilibrado, aromático e produzido com uma casta italiana que pouco se vê por aqui. Acredito que este rótulo da Casa Perini se encaixa bem neste perfil.”



Gabriel Rossi

Chef da Ciao Pizzeria Napoletana

Pizzato - Legno Chardonnay D.O.V.V.



“Quem gosta de vinhos ricos e complexos, tanto no nariz quanto no paladar, vai certamente se surpreender com o Legno da vinícola Pizzato. Elaborado com uvas Chardonnay do Vale dos Vinhedos, une a delicadeza dos aromas frutados desta uva branca aos toques de manteiga, baunilha, caramelo e frutas secas que vêm das barricas de carvalho, onde o vinho fica amadurecendo por 11 meses. Em boca, é equilibrado e elegante, com uma boa persistência. É daqueles vinhos perfeitos para acompanhar comida, vai muito bem com aves e frutos do mar.”



Juliana Palma

Jornalista

Cave do Ouvidor - Merlot e Cabernet - Sauvignon 2005



“Nunca havia ouvido falar da minúscula Cave do Ouvidor – existiu por um curto período – quando seu tinto me foi apresentado por um amigo. Para minha surpresa, o vinho era ótimo. Pesquisando, vi que mais gente tecnicamente qualificada havia passado pelo mesmo impacto. Fui atrás para tomar novamente meses depois e confirmei minha primeira impressão. Um corte de merlot e cabernet sauvignon 2005 que já estava no ponto ótimo de ser apreciado. Eu e uns amigos apelidamos o tal vinho de “Bordonha”: tanino já polido, uma cor ruby linda, o pimentão bordalês e, ao mesmo tempo, o sabor das frutas vermelhas características dos Borgonha. Cheirava à Bordeaux e na boca trazia a delicadeza de um pinot noir. Com uma grande e maravilhosa persistência. Uma grata surpresa. Sem dúvida, o melhor vinho brasileiro que já tomei.”



Fábio Goldschmidt

Advogado

Cave Geisse - Cave Geisse Blanc de Blanc Brut



“Não faz muito que eu descobri o que significa Blanc de Blanc: é o espumante feito 100% com uva Chardonnay. Gosto demais de sentir um sabor que eu ainda não conheço e foi isso que aconteceu quando eu degustei o Blanc de Blanc da Cave Geisse lá na vinícola mesmo. Eu quis entender o motivo daquele gosto ser tão diferente para mim. Chardonnay sempre foi meu vinho branco preferido e essa conexão foi uma coisa legal de descobrir também. Eu sei que existe uma temperatura correta para se beber espumante, mas eu gosto bem gelado, pra começar a noite com aquela taça que tu toma um gole, fecha os olhos e diz só ‘que coisa boa’. Além de ser um espumante que tem gosto de festa, eu já li também que geralmente o Blanc de Blanc é fácil de beber, ainda que eu nunca tenha encontrado muita dificuldade.”



Henrique Kochenborger

Curador de conteúdo do ShareEat

Vinha Unna - Livre Arbítrio



“Um vinho singular, delicado e que deixa aflorar toda a potência da uva Moscato Antigo. Surpreendente! Oferece o que há de melhor nos vinhos naturais: preservação do terroir, caráter varietal e cultivo agroecológico, sem herbicidas, pesticidas, fertilizantes ou outros produtos sintéticos. Faz parte de uma nova geração de excelentes vinhos sem aditivos químicos que está despontando na Serra Gaúcha”.



Ângela Gil

Relações públicas

Peruzzo - Chardonnay 2008



“Recomendo um vinho da minha região que é uma surpresa tremenda: o chardonnay da safra 2018 da Peruzzo, vinícola que fica localizada em Bagé. A campanha gaúcha vem produzindo grandes vinhos e esta safra foi espetacular. Esse vinho traz muitas características de um chardonnay bem elaborado e com tempo de barrica. O vinho tem bom corpo e um toque de baunilha. Quando provei este vinho, tive oportunidade de experimentar outros rótulos da mesma uva e, com distância, o chardonnay da Peruzzo se destacou. E o melhor: é possível encontrá-lo por menos de 50 reais.”



Paulo Dachery Filho

Assessor de investimentos