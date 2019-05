Beber bom vinho é uma experiência

Flavia Mu

Beber um bom vinho pode fazer parte da rotina de um jantar ou encontro com os amigos. Degustar é diferente. É apreciar a bebida buscando as informações que existem - safras, estilos, produtores, uvas e regiões diferentes - em cada garrafa. Beber um bom vinho torna-se, assim, uma experiência com significado, uma vez que se mergulha em uma história.

Será que todos os vinhos de uma determinada uva são iguais? Uma degustação horizontal pode ajudar a responder, pois consiste em escolher uma única uva e comparar as diferenças que ela apresenta em diversos tipos de vinificação. Mas o que faz uma safra ser tão diferente da outra? A degustação vertical pode responder. "Neste formato, quando é apreciado o mesmo vinho, do mesmo produtor e com o mesmo rótulo, a gente percebe as diferenças entre safras. A experiência da degustação vertical mostra ou não a evolução do vinho e o efeito do tempo sobre ele", explica o sommelier Vinicius Santiago.

A degustação vertical envolve uma contação de história. "Passa por ali o legado da vinícola, as mudanças propostas pelo enólogo, as principais alterações feitas com o passar do tempo, mas, acima de tudo, mostra um retrato daquele ano comparado a outros".

O apreciador busca identificar as diferenças de cores, aromas e sabores, considerando os aspectos avaliados em degustações técnicas, como aspecto (claridade, intensidade e cor), sensações no nariz (condição, intensidade e características do aroma), em boca (doçura, acidez, tanino, corpo, características do sabor, persistência) e qualidade (tem defeitos, boa, muito boa ou excelente). "Claro que cada vinho evolui de um jeito, mas com o tempo e de maneira geral, o vinho tinto perde cor enquanto o branco ganha cor. O perfil aromático tende a mudar também e alguns vinhos podem ganhar notas tostadas, animais, um toque de aceto balsâmico ou até algo de animal. E, em boca, os taninos tornam-se mais macios com o tempo e a madeira, quando há passagem, fica mais integrada", observa. A análise atenta ajuda a perceber se houve mudança de clima de um ano para outro, se o vinho tem potencial de envelhecimento e guarda, se a vinícola fez mudança no processo de vinificação ao longo dos anos.

Uma degustação vertical pode ser feita com qualquer vinho. "Os vinhos de guarda se prestam mais a este formato de degustação, pois é possível guardar mais rótulos e a experiência ficar mais completa", reconhece. As verticais ajudam a registrar momentos importantes do mundo do vinho e transformar safras de grandes vinhos, como Bordeaux, Barolo, Champagne ou Brunello di Montalcino, em ícones.

Organizar uma degustação vertical, conforme as orientações do sommelier, não é algo complicado. "É preciso guardar vinhos ou comprar vinhos mais antigos. Dá também para garimpar os mais difíceis. Algumas vinícolas - e em geral todas elas têm reservas técnicas - já vendem a experiência da degustação vertical", comenta.

Para Santiago, este exercício pode ser feito de um jeito informal entre amigos, pois o caráter comparativo ajuda até quem não tem conhecimento técnico a perceber as diferenças de ano para ano. "Ainda que o ideal seja uma degustação vertical com pelo menos quatro rótulos do mesmo vinho, é possível comparar dois exemplares. Por aí já dá para entender um pouco sobre o perfil do vinho e intenção da vinícola com aquele produto", incentiva.