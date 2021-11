Avaliação escolhe os destaques da produção nacional de vinhos

O Brasil vitivinícola existe na serra gaúcha, na Serra do Sudeste, nos Campos de Cima da Serra e na Campanha, mas também em Santa Catarina; no Vale do São Francisco, em Pernambuco; e em São Paulo. Porém, o vinho do Rio Grande do Sul continua sendo o destaque.

A Avaliação Nacional de Vinhos 2021 selecionou os 16 vinhos nacionais que mais representam o que de melhor é produzido no País - todos eles, gaúchos. Seis deles são de Bento Gonçalves, quatro são de Flores da Cunha, um é de Pinto Bandeira, um de Garibaldi, um de Farroupilha, um de Candiota, um de Alto Feliz e um de Vacaria.

Devido ao formato híbrido como foi realizada a avaliação deste ano, que ocorreu no dia 6 de novembro, presencialmente no Dall'Onder Grande Hotel, em Bento, e virtualmente através do YouTube da Associação Brasileira de Enologia (ABE), esse foi considerado o maior evento da história. Mais de 3 mil pessoas acompanharam simultaneamente a degustação do que de melhor foi produzido da vindima deste ano.

Algumas destas tiveram o privilégio de acompanhar a avaliação degustando os vinhos apresentados. A ABE enviou mais de 1 mil kits degustação com as 16 amostras para todo o Brasil, sendo 700 comercializados e 300 entre o público presencial e ação com mais de 120 jornalistas, blogueiros e influenciadores em seis pontos físicos, lojas e wine bares.

Para o presidente da ABE, o enólogo André Gasperin, "o Brasil está unido em torno do vinho brasileiro. Por isso, convido todos a viverem o seu vinho, o vinho brasileiro, que bateu na porta de milhares de brasileiros para uma jornada incrível. Este evento só acontece por causa das pessoas que acreditam no vinho nacional".

Antes de chegar aos 16 rótulos, foram 406 amostras analisadas. Destas, 154 amostras de vinho, de 35 vinícolas, se classificaram entre os 30% mais representativos da vindima 2021.

Confira quais foram os 16 vinhos selecionados na avaliação deste ano.