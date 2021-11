Além do vinho e do espumante, a experiência

Nem só de vinho engarrafado é feito o enoturismo. Muitas pessoas querem ir além e conhecer os vinhedos, os parreirais, descobrir as vinícolas, os processos, as barricas, as caves e todo o processo até a uva se tornar vinho ou espumante. Tudo isso é possível de ser encontrado nas cidades da serra gaúcha. A região representa o que há de mais moderno para a elaboração de vinhos e a origem do produto no Rio Grande do Sul.

A Rota das Cantinas Históricas, por exemplo, localizada no distrito de Faria Lemos, em Bento Gonçalves, carrega essa energia. A Vinícola Cristofoli é formada por uma família de viticultores presente na região há 130 anos, quando o casal Angelo Cristofoli e Maria Dalla Senta chegaram ao Brasil vindos da Itália.

Para a família, a história e o processo da produção de vinho não bastam. O que vale, para atrair o turista, é a experiência. Lá é possível agendar um piquenique com degustação de vinhos embaixo dos parreirais. São grupos geralmente de duas a oito pessoas que ficam quase completamente isolados e podem desfrutar de uma manhã ou tarde em meio às parreiras de uva. Na época da vindima é permitido, inclusive, saborear a fruta diretamente do pé.

Na mesma região fica a Vinícola Dal Pizzol, onde é possível encontrar o que seria um museu vivo a céu aberto, com parreiras de todas as partes do mundo. A coleção de Rinaldo Dal Pizzol conta com mais de 400 variedades de uvas, em um projeto iniciado em 2005. A última aquisição para o museu - ou penúltima, como gosta de dizer seu Rinaldo, pois sempre virá mais uma - é conhecida como a variedade mais antiga do mundo: a Modra Kavina, com 450 anos de idade, vindas diretamente da Eslovênia.