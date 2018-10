Empresas gaúchas captam exemplos na França

Patrícia Comunello, de Paris

As empresas gaúchas que integram a comitiva brasileira na feira Sial 2018, em Paris e uma das maiores e mais inovadoras mostra na áea de alimentação do mundo, já começam a confrontar experiências que estão tendo contato na viagem projetando mudanças e novidades nos negócios na volta para casa. Ontem, terceiro dia de atividades, o grupo deu um tempo na feira para fazer visitas técnicas em duas operações bem diferenciadas – uma das indústrias de biscoitos mais tradicionais da França e um coneito de varejo que une gastronomia e valorização da produção nacional de alimentos e bebidas.

As imersões ocorreram em Reims, cidade que fica pouco mais de cem quilômetros de Paris em direção à Alemanha e que foi devastada na Segunda Guerra Mundial, onde fica a fábrica da Fossier, que tem como marca um biscoito rosa que lembrou para muitos a bolacha champanhe, usada em paves na culinária. A outra parade, de volta à capital francesa, foi no Printemps di Goût, uma grande mercearia de alto padrão, com 95% de itens de produção francesa, de hortigranjeiros a especiarias, bebeidas, pães, em um cardápio com 2,5 mil itens diferentes.

O roteiro é preparado para que os integrantes, ligados à indústria de alimentos e a serviços, possam conhecer modelos de negócios e buscar referências, inovações e até confrontar mercados, explica Roger Klafke, coordenador da área de alimentos e bebidas do Sebrae-RS. No Fossier, a equipe pôde visitar, mesmo que em área separada por vidraças, a linha de produção da biscoitaria aberta em 1756, portanto há mais de 250 anos e que começa agora a ter a maior produção devido às festas de fim de ano, que consomem 20% a 30% da produção de 30 milhões de unidades por ano.

Os sócios da bolachas Zezé, os primos Fábio Langlois Ruivo e André Ruivo Júnior, acompanharam com atenção a estrutura que compõe a unidade, onde atuam funcionários, e ainda mais sobre a qualidade dos produtos usados. Alguns detalhes sobre proteção que são exigidos no Brasil não são tão rígidos nas regras francesas, mas os anfitriões deixaram claro o rigor com higiene e segurança alimentar, com adoção de certificações internacionais.

“A qualidade dos produtos foi muito ressaltada, sem se limitar a questões de uso de açúcar e manteiga, por exemplo, que passaram a ser condenados em muitos locais como ingredientes que fazem mal à saúde ”, comentou Fábio. A prioridade é dada ao sabor e à tradição, que os dois primos comparam com muitas receitas que vêm da culinária portuguesa e que são tradicionais no sul do Rio Grande do Sul.

O presidente da Fossier, Charles Antoine de Fougeroux, falou com a comitiva e criticou o que chamou de extremos, como fixação nos orgânicos. Na indústria francesa, não se adota este modelo, mas a ideia é levar a produtos, em alguma novas linhas, o valor da sustentabilidade.

A família Ruivo se prepara para operar uma nova linha de produção, que agregará 20% a mais de capacidade, hoj de 500 toneladas de bolachas e bisciotios ao mês. O investimento foi de R$ 5 milhões na planta em Pelotas. “Vamos elevar a qualidade do que fazemos e a produtividade”, reforçam os sócios.