ENS expande oferta de cursos e treinamentos e amplia atuação para outros segmentos

Após 48 anos de atividades em ensino especializado, a Escola Nacional de Seguros (ENS) agora será a Escola de Negócios e Seguros. O novo projeto de reposicionamento mercadológico foi lançado durante o Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros, que ocorreu na Bahia, durante o mês de outubro.

Reconhecida pela formação e capacitação profissional no mercado de seguros e áreas correlatas, a instituição foi fundada em 1971, com a missão de difundir o ensino, a pesquisa e o conhecimento em seguros, atendendo às necessidades dos profissionais da área em qualificação e educação continuada. Agora, a nova fase da ENS foi marcada pela modernização de sua identidade visual e expansão da oferta de programas educacionais para outros segmentos de negócios.

Dessa forma, o objetivo dos executivos da entidade é transcender a cobertura já oferecida ao setor de seguros. "Ampliar a cultura de seguros é vital para que essa indústria contribua para o aumento do nível de poupança no Brasil, o que é relevante para o crescimento econômico do País", afirma o presidente da ENS, Robert Bittar.

A ENS também pretende aproximar cada vez mais as competências dos seguros à moderna prática de soluções digitais. Em paralelo, ofertará treinamentos em outros países, para que os profissionais brasileiros da área tenham a possibilidade de manter contato com as melhores práticas e especialistas dos mercados de seguros mais desenvolvidos do mundo. Em 2020, no Chile, está prevista a promoção do curso Inovação e Transformação Digital em Seguros.

O padrão de excelência da ENS pode ser medido pelo nível de avaliação dos cursos, especialmente os de nível superior. O bacharelado em Administração, ministrado presencialmente no eixo Rio de Janeiro-São Paulo, e a graduação Tecnológica em Gestão de Seguros, disponibilizada também nas duas maiores cidades do País e na modalidade online, já receberam diversas notas 4 e 5 - de uma escala até 5- em avaliações de autorização e reconhecimento do Ministério da Educação (MEC), figurando entre os melhores cursos do País em suas categorias.

E para preparar os gestores e profissionais do setor em cargos de liderança para os efeitos das mudanças tecnológicas nas organizações, a ENS lançou o MBA Executivo em Transformação Digital no Mercado de Seguros. Disponibilizado na modalidade semi-presencial, o curso está sendo ofertado também nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo.

Com duração de cerca de um ano e meio, o MBA é constituído de 432 horas/aula, online e presenciais. O conteúdo é dividido em quatro módulos e engloba disciplinas ligadas à cultura digital no mercado de seguros, marketing digital de resultados, métricas, analytics e data science.