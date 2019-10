Procura por produtos de proteção pessoal subiu 17,47%

Levantamento apresentado pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi) no mês de outubro mostra que o mercado de seguros pessoais, que engloba produtos como seguro de vida, prestamista, de acidentes pessoais, seguro viagem e educacional, entre outros, registrou crescimento de 17,47% em julho, frente ao mesmo mês do ano anterior. No total, o mercado contabilizou R$ 4 bilhões em prêmios (valor pago pelos clientes para contratar coberturas para seus riscos pessoais), frente a R$ 3,4 bilhões registrados em julho de 2018. No período analisado, as seguradoras pagaram R$ 952,5 milhões em indenizações aos segurados, valor 9,2% maior que o verificado em julho do ano passado (R$ 872 milhões).

Expansão também houve nas apólices de seguro prestamista, sendo o segmento a carteira com o segundo maior crescimento no mês, com R$ 1,2 bilhão em prêmios emitidos e aumento de 28,25%, frente a julho do ano passado. A modalidade cobre o pagamento de prestações de compras feitas a prazo pelo do titular da apólice, em caso de morte, invalidez ou perda involuntária do emprego. "A retomada gradual do crédito somada a uma atitude mais cautelosa do consumidor tem impulsionado o crescimento das operações de seguro prestamista", avalia o presidente da FenaPrevi, Jorge Nasser. "A contratação desse tipo de proteção é fundamental nestes tempos de incerteza na economia e evita que o consumidor perca a possibilidade de financiar suas compras."

Também tiveram desempenho positivo as carteiras de acidentes pessoais (volume de R$ 542,9 milhões e crescimento de 15,20%), doenças graves e terminais (volume de R$ 89,57 milhões e crescimento de 23,49%), auxílio-funeral (volume de R$ 59,28 milhões e crescimento de 24,89%). Registram expansão, ainda, o seguro viagem, com R$ 61,6 milhões e crescimento de 12,83%; e o seguro educacional, com prêmios de R$ 3,1 milhões e expansão de 4%.

Os seguros de pessoas também cresceram 15,36% de janeiro a maio, sendo o seguro de vida em grupo a segunda maior carteira de seguros pessoais, movimentando R$ 6,8 bilhões em prêmios, com expansão de 5,2% no período. O maior crescimento relativo ficou com a carteira de seguro de vida individual, com R$ 3,1 bilhões em prêmios e expansão de 62,47% no período analisado.

/MARCO QUINTANA/JC