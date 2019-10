Maioria não tem preocupação com o futuro financeiro

Grande parte dos brasileiros não está preocupada com as profundas mudanças sociais no mercado de trabalho, e muito menos com a segurança de ter uma renda para garantir o futuro. Essa é uma das constatações da pesquisa Agile Protection - Proteção social: do frágil ao ágil, produzida pela seguradora Zurich, em parceria com a Universidade de Oxford. O estudo apresenta as tendências de adaptações e estratégias de proteção de renda dos indivíduos e foi realizado junto a 1.145 trabalhadores brasileiros com idades entre 20 e 70 anos.

O levantamento também mostra que, mesmo diante das transformações no mercado de trabalho, que impactam diretamente na renda da população, é baixo o número de brasileiros que se preocupa com o futuro financeiro, principalmente entre os mais jovens. Só 23% da população de 20 a 29 anos e 30% dos que têm de 30 a 39 anos afirmaram que ter dinheiro para a aposentadoria é a maior preocupação.

De acordo com o levantamento, em todas as estratificações analisadas, considerando idade e gênero, não há uma percepção clara do poder disruptivo das tecnologias e suas consequências no tradicional modelo de trabalho.

Para o CEO da Zurich no Brasil, Edson Franco, o modelo tradicional de se ter um único emprego ou uma única carreira por toda a vida não é mais a única possibilidade de trajetória, mas, para isso, é necessário um planejamento profissional e financeiro. "As inovações criam novos modelos de trabalho e dão mais liberdade para as pessoas. Entretanto, à medida em que a flexibilidade dos trabalhadores aumenta, eles também tornam-se mais suscetíveis a perdas em relação à estabilidade de emprego e de renda. Nesse sentido, o estudo traz uma valiosa contribuição para refletirmos sobre o futuro dos empregos e a estabilidade financeira dos trabalhadores", complementa o executivo.

Outro indicador mapeado foi o total de brasileiros que conseguiram guardar dinheiro no ano anterior. Dos 1.145 participantes da pesquisa, só 47% dos entrevistados de 55 anos ou mais e 41% dos jovens de 20 a 29 anos afirmaram ter conseguido constituir uma reserva financeira em 2018. O grupo de brasileiros de 40 a 54 anos poupou menos - somente 36% guardou dinheiro em 2018. "Há um sentimento geral de necessidade de um planejamento financeiro de longo prazo para se ter um complemento de renda no futuro. Mas, no curto prazo, as despesas domésticas mensais ainda comprometem grande parte da renda dos brasileiros, principalmente aqueles com salário inferior a R$ 5 mil", diz o executivo.

Hábito de economizar dinheiro e se planejar é pouco frequente

Planejamento financeiro não é costume no País

JOÃO MATTOS/ARQUIVO/JC