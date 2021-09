Um mercado aquecido

Depois de amargar uma desaceleração em alguns segmentos, ano passado, devido à pandemia, o mercado de seguros comemora os bons resultados em 2021. Nos sete primeiros meses deste ano, o setor arrecadou R$ 172,46 bilhões no País, alta de 16,4% na comparação com os R$ 148,11 bilhões registrados no mesmo período do ano passado. Matéria especial analisa a conjuntura do mercado brasileiro de seguros, os ramos que puxam esse desempenho positivo e o crescente papel das insurtechs.