Engajamento social reconheceu 17 cases desenvolvidos no Rio Grande do Sul

A cerimônia de premiação dos melhores cases entre os mais de 100 inscritos nesta edição do evento destacou não apenas os primeiros colocados em cada uma das 10 categorias. Outras 17 histórias bem-sucedidas foram homenageadas por suas propostas e engajamento com a sociedade e o meio ambiente. Um dos maiores méritos de cada um deles, além dos resultados alcançados dentro de suas propostas, foi mostrar que é possível, mesmo em cenários de dificuldade, encontrar caminhos para olhar adiante e contribuir para o bem do próximo.

É o que faz o Abrigo João Paulo II, um dos medalhistas na categoria Entidade Sem Fins Econômicos (acima de R$ 250 mil). Pertencente à congregação dos Pobres Servos da Divina Providência, o abrigo desenvolve o acolhimento institucional, em Porto Alegre e Viamão, há 38 anos. Atualmente, são assistidas 220 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, que foram acolhidos pelo poder público e encaminhados à instituição como medida de proteção e garantia de direitos.

Igualmente, atende 10 mulheres vítimas de violência familiar ou feminicídio, acolhidas com seus filhos, e 10 jovens e adultos com deficiência que passaram a infância e a adolescência nas instituições de acolhimento e, ao completarem a maioridade, foram encaminhados ao Residencial Inclusivo.

Para a instituição, o reconhecimento do Prêmio Responsabilidade Social pelo terceiro ano consecutivo é motivador e sinal de que está no caminho certo. "Este pequeno gesto que fazemos para todos os acolhidos, dentro das dimensões do Rio Grande do Sul, parece insignificante. Mas sabemos que estamos transformando histórias de vida e conduzindo-os no caminho do bem", diz o diretor do Abrigo, Cláudio Bianchet.

MEDALHA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL