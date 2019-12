Ações sociais ainda podem avançar mais no Brasil

A percepção e a incorporação da responsabilidade social pelas empresas e organizações vêm crescendo ao longo dos anos. No entanto, considerando os avanços, não é difícil concluir que o tema poderia estar em um estágio mais avançado no cenário atual. Para Helena Ieggli Thomé, gestora social da Fundação Semear, as empresas fortaleceram o entendimento de que a relação com seus públicos é importante para uma gestão empresarial de sucesso e que é parte fundamental para o equilíbrio social. Também consolidaram a ideia de que o sucesso profissional de quem atua com a visão da sustentabilidade em seus negócios vem servindo de exemplo para outras corporações buscarem modelos mais eficientes em seus resultados. Helena observa que as instituições abraçam a causa da responsabilidade social porque entendem que é um diferencial competitivo e têm consciência de que é preciso contribuir para a preservação ambiental, a inclusão social e o desenvolvimento humano, ter práticas de funcionamento justas e participar do desenvolvimento da comunidade. "O contexto atual é desafiador. O avanço da tecnologia, as novas formas e relações de trabalho e de produção, as dificuldades de acesso à geração de renda e o aumento da desigualdade, por exemplo, trazem novas perspectivas para as culturas institucionais e as estratégias dos negócios, que devem ser sustentáveis e responsáveis", destaca.

Dessa forma, acrescenta ela, não apenas as empresas e organizações, mas todos os setores da sociedade precisam buscar práticas justas e compreender a importância de o desenvolvimento social e ambiental acompanharem o econômico.

No entendimento da Fundação Semear, a prática de responsabilidade social da empresa diretamente relacionada com a comunidade e as organizações da sociedade civil, que é o investimento social privado, precisa ser fomentada. "O investimento social privado permite que todos ganhem. A empresa, por demonstrar consciência social e propiciar um ambiente externo favorável para seus negócios, além de contribuir de forma efetiva para a construção de uma sociedade mais sustentável. A sociedade civil, que desenvolve um trabalho sério e qualificado de atendimento às demandas sociais, e a comunidade, que passa a ter acesso a oportunidades, conhecimento e atendimentos que possibilitam a alteração de situações de vulnerabilidade social", acrescenta ela.

Vale destacar que a responsabilidade social é uma prática voluntária e continuamente aprimorada, pois agrega valores a partir da necessidade de respostas a questões que vão surgindo. Um exemplo é o compliance. "A responsabilidade social é fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Não há motivos para que não seja adotada, afinal, ética e transparência são valores que devem estar presentes em todas as relações, independentemente da finalidade delas", encerra Helena.

Campo fértil para condutas socialmente responsáveis