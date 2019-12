Pacote de ações garante à Sogil conquista do terceiro troféu

Mais do que um compromisso, o engajamento com a comunidade é um conceito incorporado ao DNA da Sociedade de Ônibus Gigante Ltda.(Sogil), de Gravataí. Não por acaso, a empresa conquistou, em 2019, seu terceiro troféu do Prêmio Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Os méritos estão não em uma iniciativa específica, mas em um conjunto de ações sociais e no incentivo a seus colaboradores para a prática do voluntariado. O Grupo de Ação Social Sogil (GASS) elabora, implanta e desenvolve programas e projetos estratégicos que geram benefícios para todas as partes envolvidas: empresa, colaboradores, instituições e comunidade. Em 2018, a mobilização da Sogil envolveu 399 profissionais nas ações de voluntariado.

Por meio do Programa Solidariedade Gigante são desenvolvidas campanhas com foco na doação de alimentos, agasalhos, brinquedos e materiais de higiene. Além disso, a empresa possui o Ônibus Social, dedicado exclusivamente ao transporte gratuito para ações e eventos da comunidade. O veículo rodou 18.161 quilômetros, beneficiando 13.373 pessoas, ao longo do ano passado.

Na área da educação e da cidadania no trânsito e no transporte, o grupo promove, ainda, atividades com alunos das escolas de Gravataí, por meio dos projetos Sogil nas Escolas e Entre para Somar, nos quais crianças e jovens participam de atividades de conscientização sobre trânsito e transporte seguros, além de momentos de vivência dentro de um ônibus. As ações atingiram 528 pessoas.

A Sogil também apoia projetos desenvolvidos pela comunidade com foco no desenvolvimento social. Em um deles, com parceria de mais de 20 anos, a empresa oportuniza que crianças e jovens possam se expressar através da música, no Coral Carlos Bina Sogil. Atenta também ao bem-estar dos seus colaboradores, a companhia oferece capacitação e incentivo ao desenvolvimento pessoal, programa de reconhecimento com diversas ações, programa de qualidade de vida para os profissionais e familiares, além de ações voltadas à saúde e à segurança, à comunicação e ao desenvolvimento de lideranças. Como resultado, o índice de satisfação dos funcionários supera, há oito anos, os 80% na pesquisa de clima organizacional.