Pesquisa, extensão e prestação de serviços são receita de sucesso

Trabalhando juntos, mas em projetos separados, o Centro de Educação Básica Francisco de Assis, o Museu Antropológico Diretor Pestana, a Rádio Educativa Unijuí FM e a Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí) fizeram da Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Fidene/Unijuí) a vencedora do Prêmio Responsabilidade Social Assembleia Legislativa em 2019 na categoria Instituição de Ensino Superior. Mantenedora das quatro instituições, a Fidene/Unijuí desenvolve, constantemente, diversos projetos de pesquisa, extensão e de prestação de serviços para a comunidade, voltados ao bem-estar social e à preservação do meio ambiente. Dessa forma, aproxima e socializa o conhecimento produzido dentro de suas unidades com a comunidade regional.

O balanço social do ano, premiado pelo Parlamento gaúcho, apresentou dados importantes para a comunidade. Foram mais de R$ 10,5 milhões investidos em projetos, ações e contribuições para a sociedade, mais de R$ 28 milhões destinados a bolsas educacionais, 15.970 benefícios concedidos e mais 66 mil pessoas diretamente atendidas pelos projetos desenvolvidos na instituição. Indiretamente, os beneficiados são incalculáveis, diz a presidente da Fidene/Unijuí, Cátia Maria Nehring.

A integração com a sociedade é um dos mais sólidos pilares da atuação da instituição. Em uma série de iniciativas, estimula o desenvolvimento das pessoas e da comunidade.

Nesse cenário, a Agência de Inovação e Tecnologia, o Escritório de Relações Universidade-Comunidade, a Incubadora de Empresas de Inovação Tecnológica e a Incubadora de Economia Solidária, Desenvolvimento e Tecnologia Social aproximam a fundação da população, fortalecendo vínculos e promovendo resultados positivos. As ações alcançam diferentes segmentos, como saúde humana e animal, economia, meio ambiente e sustentabilidade, atenção ao idoso e à criança, entre outros.

A Fidene/Unijuí também acredita e valoriza seu papel como agente capaz de contribuir para a transformação do ambiente em que está inserida a partir de ações por diferentes caminhos. Alguns deles são a cultura, o esporte, o lazer e a socialização, eleitos como instrumentos que compõem um espaço para fomentar o surgimento de ideias inovadoras, sustentáveis e responsáveis. As iniciativas alcançam milhares de pessoas e vão desde momentos de lazer no campus até o incentivo aos grupos culturais e aos encontros entre o corpo acadêmico e alunos do Ensino Médio em bate-papos que auxiliam na escolha profissional.

O envolvimento da Fidene/Unijuí, dos técnicos administrativos e de apoio e de docentes se dá de forma direta e constante. Seja por meio do contato com a comunidade no desenvolvimento dos projetos e atividades propriamente ditas, seja no apoio administrativo, promovendo a formalidade das ações. E foi esse conjunto de propostas e os seus resultados exitosos que levaram a instituição ao reconhecimento e à conquista do prêmio.