Ações do Senai-RS promovem cidadania e capacitação profissional

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) recebeu, pela sexta vez, o Troféu de Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa na categoria Instituição de Ensino Fundamental, Médio, Técnico e Profissionalizante. Nesta edição, o prêmio conferiu à entidade a distinção pela sua atuação social e de preservação do meio ambiente. Desde 2004, o Senai-RS participa do Prêmio de Responsabilidade Social, tendo conquistado, além dos seis troféus, nove medalhas.

O Senai-RS atua há 77 anos na capacitação de profissionais e no aperfeiçoamento de produtos e processos das indústrias por meio de cursos e serviços técnicos e tecnológicos, na modalidade de ensino presencial e a distância, sendo o maior complexo de educação profissional da América Latina. Ao longo da sua história, tem tido como desafio implementar ações contínuas no campo da educação profissional e do desenvolvimento tecnológico, aliado ao compromisso de promover a preservação do meio ambiente, da responsabilidade pública e da cidadania. No campo da educação profissional, os esforços do Senai-RS estão fundamentados no princípio da construção da cidadania e no desenvolvimento das competências profissionais, cujas bases estão alicerçadas na inserção do cidadão na vida produtiva, com condições de enfrentar as exigências do mundo competitivo do trabalho.

O portfólio do Senai-RS contempla cursos em diversas áreas do conhecimento, nas modalidades de Iniciação Profissional, Aprendizagem Industrial, Qualificação Profissional, Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio, Graduação Tecnológica e Pós-Graduação. Todas as especialidades têm a marca da instituição, a Metodologia Senai de Educação Profissional. "A metodologia desafia o aluno a ter postura ética, trabalhar em equipe, a resolver problemas, a ser protagonista, a utilizar tecnologias para conceber, planejar, prototipar e construir soluções inovadoras que possam melhorar a sociedade", explica o diretor regional da entidade, Carlos Trein.

O Senai-RS promove programas de educação transformadora, ajudando a indústria brasileira a cumprir o desafio da sustentabilidade e de investir na elevação da qualidade da educação profissional e, consequentemente, ampliando as oportunidades do trabalhador. A modalidade Aprendizagem Industrial privilegia a formação qualificada de jovens e a sua inserção profissional, permitindo que possam permanecer e construir carreiras de sucesso na indústria. O Programa Senai de Ações Inclusivas, também de aprendizagem industrial, atende às vertentes de gênero, etnia, maturidade (idosos), pessoas com deficiência e em fase de reabilitação, com o compromisso de reconhecer, respeitar e promover a inclusão de diversidade, peculiaridades e especificidades dos alunos e alunas matriculados.

Ciente do seu papel de educador e prestador de serviços, o Senai-RS também dá atenção à preservação do meio ambiente. "Considerando a formação integral do cidadão, estão inseridos, no formato de temas transversais, conhecimentos referentes à qualidade ambiental, recursos não renováveis, preservação do ecossistema e minimização de recursos renováveis, por meio das práticas de conservação de energia elétrica, redução do consumo de papel e racionalização da água", ressalta Trein.