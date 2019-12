Grupo Faé aposta em integração social e educação ambiental

O forte engajamento do Grupo Faé (Faé Serviços em Saúde - Eireli - ME) com a adoção de ações socioambientais junto às comunidades de Constantina, Cerro Grande, Liberato Salzano e Novo Tiradentes, no Norte gaúcho, garantiu, neste ano, o segundo Troféu Responsabilidade Social concedido pela Assembleia Legislativa à empresa. O grupo, cuja origem foi o atendimento odontológico, ainda no final da década de 1990, ampliou sua base de atuação para atender a diferentes demandas das comunidades na área da saúde e do bem-estar.

Foi já nesse contexto que incorporou os conceitos de responsabilidade social e que, ao longo dos últimos anos, passou a implementar ações e projetos com impacto direto e também efeito educativo. Com foco no desenvolvimento sustentável e visando ao progresso econômico das localidades nas quais atua, o grupo tem, entre as mais recentes iniciativas, a construção de clínicas autossustentáveis.

A primeira unidade já está funcionando em Liberato Salzano. O projeto permite a produção de energia limpa com placas fotovoltaicas e captação de água da chuva. Conta com paredes verdes cobertas com vegetação, para diminuir o impacto da temperatura, e paredes envidraçadas para favorecer uma iluminação natural, no intuito de economizar energia, entre outros benefícios. "Essa iniciativa vai muito além de um diferencial competitivo. Nos posicionamos como seres humanos responsáveis com um futuro melhor para a empresa, profissionais, fornecedores, funcionários, clientes e comunidade envolvida", diz o diretor Cleomar Faé, cofundador do grupo.

Mas as ações premiadas não param por aí. Um dos projetos valiosos do grupo é a campanha Evento Limpo, em que a empresa empresta lixeiras para eventos de médio e grande portes das comunidades onde atua e também para as comunidades vizinhas, a fim de promover a conscientização coletiva. Ainda, com o propósito de destinar adequadamente os resíduos sólidos, o Grupo Faé implantou o projeto de Coleta Seletiva do Lixo em todas as suas unidades.

A ação se estendeu para as escolas, transformando os alunos em multiplicadores e, e envolveu as secretarias do Meio Ambiente, da Saúde e da Educação dos quatro municípios nos quais a empresa está presente. Na esteira dessa iniciativa, veio ainda a coleta seletiva de pilhas e baterias, para a qual a empresa doa lixeiras apropriadas às escolas interessadas .

O Grupo Faé realiza, ainda, palestras voltadas a melhorar a qualidade de vida da terceira idade e, uma vez ao ano, promove o Dia Mágico da Criança, disponibilizando brinquedos e atividades recreativas e culturais aos pequenos.