Senai-RS foca em inovação e mobilidade para empreender

O trabalho de desenvolvimento empresarial e comunitário promovido é marca do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), que inscreve seu balanço social no Prêmio de Responsabilidade Social desde 2004 e obteve em todos os anos desde então alguma forma de reconhecimento oficial. Nesta edição, a entidade venceu pela quinta vez o prêmio máximo da categoria.

Dedicando dois terços das receitas líquidas para financiar vagas gratuitas nos cursos técnicos e profissionalizantes oferecidos, o Senai incentiva o empreendedorismo inovador tanto para os alunos quanto para empresários. E o trabalho é reconhecido não apenas pela comissão mista da Assembleia Legislativa: de 51 projetos aprovados no primeiro ciclo do Edital de Inovação para a Indústria no ano passado, 11 deles tinham envolvimento direto do Senai-RS. Essas empresas ganharam aportes financeiros para aprimorar serviços e investir em tecnologia e serviços que aumentem a produtividade e tragam novidades positivas para a indústria e trabalho.

O Senai passou a oferecer Unidades Móveis (Umos), carretas rodoviárias modificadas que levam uma infraestrutura de sala de aula e laboratório sobre rodas para promover cursos pelo Estado, especialmente em locais onde não há uma sede física próxima. Ofertando cursos de Automação Industrial, Confecção, Construção Civil, Eletrônica, Mecânica Automotiva, Mecânica de Refrigeração, Panificação e Confeitaria, Soldagem, Trabalho em Altura e Espaço Confinado e Usinagem CNC, a entidade expande suas atividades para chegar em empresas e trabalhadores interessadas. São quatro tipos de cursos oferecidos: iniciação profissional, para inserção de jovens e adultos no mercado de trabalho; qualificação profissional, com foco em perfis profissionais e requalificações; aperfeiçoamento pessoal, para que trabalhadores possam se atualizar com as novidades tecnológicas e de trabalho; e especialização profissional, que traz uma abordagem mais profunda do tema estudado para o trabalhador poder expandir suas funções. A busca por mobilidade também originou a oferta de cursos de ensino à distância, incluindo a existência de polos físicos destes cursos para avaliações presenciais.

É a segunda vitória consecutiva na categoria. Na edição anterior, o Senai foi reconhecido pelo Programa Senai de Ações Inclusivas (PSAI), com foco na capacitação profissional de mulheres com deficiência. Através do PSAI, o Senai proporciona a alunos com algum tipo de deficiência uma oportunidade de educação baseada em acessibilidade, como a grade curricular e as avaliações, e ajudar a inserir os alunos no mercado de trabalho.