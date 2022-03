Concurso pioneiro retorna para reinserir a arte no espaço urbano de Porto Alegre

Alves participou da comissão seletiva da primeira edição e se refere a esse concurso como "um marco na cultura local e nacional", sendo pioneiro no Brasil na colocação de obras de arte permanentes ao ar livre, de forma continuada e por meio da avaliação de mérito dos trabalhos. "O mais importante é que se criou uma cultura para a cidade" de fazer concursos, avalia - o que aconteceu com recorrência até o início dos anos 2000.

Essa capacidade de "amenizar o cotidiano, a vida" é a forma que José Francisco Alves escolhe para descrever o Espaço Urbano Espaço Arte. Doutor em História da Arte, ele aponta o ineditismo do projeto em escolher obras autorais, e não monumentos em homenagem a alguém ou um fato histórico. Grande parte desse histórico está contado no seu livro A escultura pública de Porto Alegre, que terá uma reedição revisada, atualizada e ampliada em comemoração ao aniversário de 250 anos da Capital - o lançamento será no próximo dia 27 de março.

Margarete levantou mais questionamentos do que certezas, e buscou elementos para sustentar a iniciativa. Entre as dúvidas, como seria a conservação e a visibilidade das obras e como a população - motivo de tudo acontecer - iria receber aqueles objetos novos no seu cotidiano. Um dos princípios que se estabeleceu é que a escultura pudesse ser vista por todos os lados, já que a ideia era tirar a arte de dentro das instituições como museus e galerias - importantes, sustenta a ex-gestora, porém distantes do público no geral. "A arte na rua seria algo mais em termos de sensibilidade, prazer e alegria".

Em 1990, dois eventos foram base para a criação do projeto, aponta Margarete: o I Congresso de Cultura, realizado pela SMC, do qual surge o pedido para a criação de uma Secretaria de Cultura no governo do Estado; e o movimento POA 90 - A última década. "Resolvemos transformar Porto Alegre numa Florença, colocar arte na rua", brinca Maria Tomaselli, artista que participou desse movimento e, depois, do edital da prefeitura.

Naquela época, Margarete era coordenadora de Artes Plásticas da Secretaria Municipal de Cultura, da qual se tornou a titular alguns anos depois. Ela diz que precisa recuperar na memória como surgiu a ideia do edital, e consegue: lembra com detalhes a construção da proposta de levar para a rua uma expressão artística diferente do que era costume nos anos anteriores. O pós-ditadura convidava ao uso dos espaços da cidade, e as artes plásticas estiveram presentes.

"Artes visuais só existem se forem vistas, é preciso essa interatividade com as pessoas", defende Margarete Moraes, idealizadora do projeto ao lado de Vera Regina D'Ávila. Já o nome foi ideia da artista e arquiteta Eleonora Fabre. "O espaço da arte estava confinado nas galerias, nos museus, em espaços fechados. A cidade é um lugar que pertence a todos, essa era a grande discussão", conta Eleonora sobre o processo que levou à sugestão do nome.

Na semana de Porto Alegre de 1992, quatro obras de arte contemporânea foram instaladas em espaços públicos da Capital, numa proposta de exposição permanente promovida pelo próprio poder público com o concurso Espaço Urbano Espaço Arte. Nos dez anos seguintes, foram realizadas seis novas edições do concurso (uma delas duas vezes), espalhando 13 obras em canteiros, parques e viadutos. Agora, passadas três décadas, a cidade receberá novamente uma obra no escopo desse projeto: a pintura da Trincheira da Anita. A retomada deve ter sequência, informa a prefeitura.

A arte pública e o poder público

"Arte pública é (caracterizada) justamente pela localização da obra em locais que não sejam os habituais", explica o doutor em História da Arte José Francisco Alves. Ele atende ao pedido de resumir em poucas frases um tema que rende anos e muitas páginas de estudo, e a resposta mostra que se trata de um conceito didático, afinal, condiz com o nome. É pela peculiaridade da localização, fora dos espaços fechados esperados para ela, que a arte "converte o público (geral) em público de arte no momento que está num parque, na rua. Está justamente no espaço do cotidiano, no seu ir e vir", completa Alves.

As obras contemporâneas do concurso Espaço Urbano Espaço Arte, realizado em Porto Alegre entre 1992 e 2002, estavam no caminho de Letícia de Cássia Costa de Oliveira. Hoje museóloga e produtora cultural, ela estava concluindo o Curso de Artes Plásticas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) em 2010. Um ano antes, a prefeitura havia concluído a instalação do painel Céu, de Zoé Degani, nos pilares do Viaduto Imperatriz Leopoldina - a obra foi vencedora da VI e última Edição do concurso até então. No mesmo ano, foi reinstalado o mosaico Iluminuras, de Mauro Fuke, nos muros do viaduto Ildo Meneghetti - a obra vencedora da V Edição passou por problema estrutural logo após a instalação, em 2007.

"Me intrigava muito a relação do espaço da arte com a cidade. (Acredito que) tudo tem que ter conexão com a sociedade", acentua Letícia. Curiosa com a instalação dos painéis, pesquisou a origem e descobriu o concurso da década anterior, àquela altura descontinuado. Teve como base para a pesquisa o livro de Alves e escreveu, em 2010, seu trabalho de conclusão de curso com o título Arte pública e poder público: Espaço Urbano, Espaço Arte.

O debate sobre arte pública era considerado recente no Brasil quando o primeiro edital do concurso foi lançado. Pode-se dizer que o estudo sobre o tema em Porto Alegre avançou em paralelo às edições. O próprio governo municipal estabeleceu momentos de avaliação da iniciativa: em 1996 com o I Simpósio de Arte Pública e Espaço Urbano e em 1999, com uma pesquisa de opinião junto à população sobre a percepção das obras. O resultado do levantamento sustentou a manutenção do projeto, e o concurso ainda teria mais uma edição.

No seu artigo, Letícia de Cássia aponta que a arte pública, na contemporaneidade, se desenvolve "com iniciativas conectadas à revitalização de espaços públicos propiciadas especialmente pelo poder público" e classifica os editais do concurso como "um processo regulamentado de aquisição de obras de arte pública para a cidade".

Foi uma aposta que encontrou aceitação naquele momento - o cenário atual é muito distinto. Pensando no discurso político nacional que predomina nos anos recentes, Margarete Moraes, ex-Secretária de Cultura em Porto Alegre, aponta que "hoje os setores mais visados negativamente, mais destruídos, são o meio ambiente e a cultura, aspectos fundamentais (da nossa vida) que se articulam e se complementam".

Olhando hoje para a pesquisa que fez e para o legado do concurso, Letícia de Cássia lamenta a parada de 20 anos. "O edital é instrumento de educação, não só para ter orientações e executar (a obra). Vai além e impacta a sociedade. Perdemos esse tempo, e é um tempo a ser recuperado", avalia. A colocação é, sim, uma provocação aos governantes: "a arte intimida muitas pessoas e o próprio poder público". Em outro momento da conversa, diz que escrever e falar disso é mesmo para "incomodar, cutucar".

Para José Francisco Alves, a realização de concursos para a instalação de peças artísticas na área pública da cidade deveria ser a regra - e como tal, que comporte suas exceções. "Seria bom assumir essa tradição, há locais para isso".